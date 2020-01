Koenigsegg lancia Jesko, la rarissima e nuova ‘megacar’

editato in: da

Koenigsegg Jesko è un’auto unica e spettacolare che è stata presentata a marzo 2019 alla scorsa edizione del Salone di Ginevra. Si tratta di una hypercar davvero molto speciale, una delle più innovative e addirittura si tratta di una delle poche megacar al mondo.

Cosa significa megacar? La sua potenza supera il megawatt, infatti è di più di 1000 kW, si tratta di una vettura dalla potenza unica e inimitabile. La grande novità di oggi è che la Koenigsegg Jesko è finalmente pronta per iniziare la sua fase di produzione e quindi andare a finire finalmente nelle mani dei 125 fortunatissimi (e ricchissimi) proprietari appassionati che l’hanno prenotata.

Per farlo la cifra che hanno speso è davvero mozzafiato, si tratta infatti dell’enorme prezzo di 2.6 milioni di euro per ogni modello. Queste spettacolari auto che parcheggeranno nel loro garage potranno viaggiare (ovviamente dove possibile) oltre i 400 km/h di velocità. Christian von Koenigsegg con la sua nuova Jesko, ha voluto sfidare i grandi marchi blasonati del mondo automotive, come ovviamente Lamborghini, McLaren, Bugatti, Porsche, Ferrari e Aston Martin.

Il segmento scelto da Koenigsegg ovviamente è di super nicchia, quello delle vetture ad altissime prestazioni. Christian von Koenigsegg ha spiegato: “Quando ho iniziato mi sono detto perché qualcuno dovrebbe comprare una delle mie auto, è un marchio sconosciuto, di una persona sconosciuta, di un Paese che non è per niente famoso per le sue auto sportive. E questo mi ha spinto a cercare di distinguere le mie vetture, altrimenti non avrebbero avuto motivo di essere sul mercato”.

Tra gli elementi unici della megacar ci sono l’ultima edizione del V8 twin turbo con tre iniettori per cilindro, il cambio a nove rapporti progettato dalla stessa azienda svedese. La potenza estrema è di ben 1600 cavalli e l’alimentazione a Etanolo. Nel 1994 l’azienda ha iniziato la sua attività, nel 2002 il motore della CC8S aveva già ottenuto il titolo più potente propulsore di produzione al mondo dai Guinness World Records. La CCR poi ha ottenuto il titolo di auto di produzione più potente al mondo.

La Koenigsegg Agera RS è arrivata nel 2010 e nel 2017 ha raggiunto i 447.19 km/h di velocità, che all’inizio sembrava assurdo e poi però fu superato dalla Bugatti Chiron Super Sport con i 490.48 km/h che ha stabilito il nuovo record su pista. Le auto del brand oggi sono molto rare e in mano a proprietari che hanno grandi possibilità, come calciatori o persone con un budget ‘stellare’. A queste si aggiunge la serie della Jesko che verrà realizzata in Svezia con tecnologia aeronautica e cura artigianale.