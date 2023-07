Koenigsegg Gemera, l’hypercar pazzesca da 2.300 cavalli

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Koenigsegg Koenigsegg Gemera è la nuova hypercar ibrida estrema che sfida Tesla

Christian von Koenigsegg ha fondato la sua piccola Casa automobilistica svedese ormai quasi 30 anni fa, nel 1994, e oggi parliamo di uno dei suoi veicoli più estremi e potenti, la hypercar ibrida Gemera battezzata come Mega-GT.

Il nuovo modello vanta un’eccellente accelerazione da 0 a 100 km/h da record, superiore alla Model S Plaid. Si tratta in particolare di una berlina a quattro posti, dalle prestazioni senza eguali. La Casa aveva annunciato inizialmente la produzione di un veicolo pazzesco da 1.700 cavalli di potenza sprigionati da un powertrain ibrido formato da un 3 cilindri e tre motori elettrici, ma oggi le cose sono cambiate.

I motori

La nuova Koenigsegg Gemera infatti è stata dotata di un gruppo motopropulsore in grado di erogare una potenza da brivido, che raggiunge i 2.300 cavalli. Numeri ottenuti grazie alla scelta della Casa di adottare un propulsore V8 da unire ai tre motori elettrici. La coppia che scarica a terra è di 3.500 Nm.

E lo scatto di accelerazione? L’hypercar ibrida estrema passa da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi ed è in grado di viaggiare alla velocità massima di oltre 400 km/h. Dati migliori anche rispetto alla rivale Tesla Model S Plaid e pari a quelli che potremo vedere sulla futura Tesla Roadster. Guanto di sfida alle vetture di Elon Musk.

L’auto dei record

Christian von Koenigsegg ha dichiarato: “La Gemera HV8 non è solo l’auto di serie più potente ed estrema del pianeta Terra, con un sorprendente 1,11 CV per kg, ma è anche l’auto sportiva più pratica e facile da usare mai creata. La sua incredibile risposta, la maneggevolezza, il fantastico suono del motore, la trasmissione nitida, gli interni spaziosi e i sistemi di trazione integrale si combinano per creare un’esperienza di guida senza precedenti. L’auto è pronta a stabilire numerosi record di prestazioni in pista e in rettilineo. Siamo estremamente orgogliosi di aver portato la Gemera HV8 in vita e non vediamo l’ora di offrire questo nuovo livello di prestazioni e tecnologia ai nostri stimati clienti e fan”.

La produzione della Gemera nell’Atelier Gripen inizierà alla fine del 2024, con consegne ai clienti nella prima parte del 2025.

Come Mega-GT e prima quattro posti di Koenigsegg, la Gemera rappresenta una nuova categoria di veicoli rivoluzionari con un design automobilistico innovativo. La silhouette è lunga, elegante e minimal, pur mantenendo l’iconica estetica di Koenigsegg.

La nuova Gemera può ospitare comodamente fino a quattro adulti e c’è spazio per quattro valigie nella parte posteriore. L’essenza della megacar è evidente già nell’esterno, ma il fatto che sia una quattro posti è una sorpresa, è la nuova esperienza che la megacar Koenigsegg vuole regalare ai suoi clienti: l’hypercar può essere essere condivisa con la famiglia e gli amici come non è mai successo prima.

Per quanto riguarda il comfort, la Casa non si è risparmiata. Gemera è dotata di sedili in memory foam perfettamente imbottiti, otto portabicchieri (quattro riscaldati e quattro raffreddati), schermi di intrattenimento sia per i passeggeri anteriori che posteriori e le porte di ricarica USB e di induzione sempre necessarie. Il sistema audio a 11 altoparlanti è eccezionale per chiunque.