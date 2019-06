Kia XCeed, svelata la prima immagine del nuovo crossover

editato in: da

Il nuovo crossover Kia XCeed verrà svelato ufficialmente al pubblico il prossimo 26 giugno, oggi appare la prima immagine.

Un piccolo suv compatto elegante e moderno, con un design dotato di grande espressività, l’auto perfetta per chi vuole optare per un veicolo di questo segmento, senza andare a puntare sui suv più grossi e sportivi che ci sono sul mercato. L’estetica prende molto spunto da quella elegante e dinamica dei coupé, le linee uniche del crossover sono nate all’interno dell’European Design Center di Francoforte, diretto al Vice President of Design Kia Motors Europe Gregory Guillaume.

Il nuovo Kia XCeed integra l’approccio alla guida da auto sportiva all’altezza da terra tipica di queste vetture a ruota alta, è quindi un crossover in grado di garantire la grande emozione di una guida coinvolgente, insieme a tutti i comfort e i benefici di visibilità che solo una seduta tipica “da suv” può darti. Dimensioni e design sicuramente più emozionali e sportivi rispetto agli altri veicoli dello stesso segmento, ma che hanno dimensioni esterne più imponenti. Gli interni però sono spaziosi e la capacità di carico è la stessa di tutti i veicoli a ruota alta più grandi presenti sul mercato europeo.

Emilio Herrera, Chief Operating Officer Kia Motors Europe, ha dichiarato: “Il design sportivo e il comportamento stradale particolarmente dinamico di Kia XCeed lo rendono più innovativo di molti suv di maggiori dimensioni, senza compromettere minimamente la versatilità tipica dei suv, anzi, mantenendone invariate le caratteristiche più apprezzate, ossia l’ampia abitabilità e lo spazio di carico. Elementi ulteriormente valorizzati dal design più sportivo e dalle dimensioni decisamente più compatte”.

Il ruolo di Kia XCeed sul mercato italiano sarà fondamentale, completa infatti l’offerta della Casa su tutto il segmento C, come ha dichiarato l’amministratore delegato di Kia Motors Italy, Giuseppe Bitti e “aggiunge, dopo hatchback, station wagon e shooting brake, l’ultimo importante tassello della famiglia Ceed. XCeed ci darà l’occasione di allargare i nostri orizzonti di vendita verso un segmento di mercato ad ora inesplorato per Kia, per cercare di conquistare quella fascia di mercato rappresentata da coloro che cercano qualcosa di diverso dal suv più tradizionale, senza però rinunciare all’indiscussa praticità di questa tipologia di veicoli”. Il prossimo 26 giugno vedremo l’anteprima ufficiale, manca davvero poco.