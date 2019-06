Kia XCeed: il nuovo suv coupé è pronto al debutto

editato in: da

Nuova Kia Xceed: l’alternativa sportiva ai classici Suv

Kia XCeed è il nuovo crossover utility vehicle (Cuv), l’alternativa sportiva ai classici Suv.

Più emozionale e sportivo nelle dimensioni e nel design rispetto ai suoi rivali più imponenti, nuovo XCeed offre analoghi livelli di spazio interno e capacità di carico rispetto ai SUV best seller di categoria, a fronte di dimensioni esterne analoghe a quelle di una berlina del segmento C.

Mix ideale tra l’altezza da terra e un approccio alla guida da vettura sportiva, Kia XCeed garantisce l’emozionalità di una guida coinvolgente e e dinamica, cui aggiunge i benefici in termini di visibilità di una seduta più rialzata.

Le dotazioni in termini di sicurezza attiva, tecnologia e connettività fanno di Kia XCeed una delle auto più hi-tech del segmento. Grazie al comportamento stradale particolarmente dinamico e alle motorizzazioni turbo, prestazionali ed efficienti, XCeed è pensato per soddisfare il piacere di guida e i gusti degli automobilisti europei.

Con una lunghezza di 4.395 mm, XCeed è più lungo di 85 mm rispetto a Ceed hatchback ma più compatto (- 90 mm) rispetto a Sportage; anche l’altezza, pari a 1.490 mm, pone il nuovo Cuv più in alto di 43 mm rispetto a Ceed ma 155 mm più in basso rispetto a Sportage, il mix ideale fra le caratteristiche dei Suv più convenzionali, coniugato però a un approccio alla guida da vettura sportiva, ottenuto anche grazie al baricentro più favorevole.

Grazie allo sbalzo posteriore più lungo, la capacità del bagagliaio di XCeed è salita a 426 litri (VDA), uno spazio maggiore di 31 litri rispetto a Ceed. Con i sedili posteriori abbassati, la capacità del bagagliaio sale a 1.378 litri.

Su Kia XCeed debutta per la prima volta la nuova strumentazione Supervision, progettata per fornire informazioni nel modo più chiaro possibile. Con un display da 12,3 pollici e una risoluzione di 1920×720 pixel, Supervision sostituisce i tradizionali quadri strumenti dotati di tachimetro e contagiri attualmente presenti nella gamma Kia. Costituito da un grande e unico display posizionato davanti al guidatore, l’innovativo sistema adotta indicatori digitali per le principali funzioni del veicolo (velocità e giri motore), con una reattività particolarmente rapida e progressiva.

XCeed è equipaggiabile con un’ampia offerta di motorizzazioni benzina e diesel. Anche su XCeed, come ormai consueto per molti modelli della gamma Kia, le versioni con propulsori elettrificati a basse emissioni mild hybrid 48 V e plug-in hybrid, saranno introdotte successivamente, dall’inizio del 2020.

In Italia Kia XCeed sarà in vendita in autunno, ma per essere tra i primi a poterla avere, Kia ha attivato una campagna di pre-marketing che durerà tutta l’estate. Per non perdere l’occasione basterà quindi registrarsi sulla pagina web e restare connessi .

Come tutti i modelli Ceed anche XCeed sarà proposto con l’esclusiva garanzia di 7 anni, 150.000 km.