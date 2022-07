Kia Xceed, il crossover di successo in una versione mai vista

Kia Xceed, il nuovo crossover debutta in Italia: ecco il prezzo

Il crossover di successo della famiglia Ceed di Kia, che ha immatricolato più di 120.000 unità in Europa, si presenta ora con un nuovo design esterno più sportivo e contemporaneo, un abitacolo ancora più sofisticato ma, soprattutto, introducendo anche l’allestimento GT-line in gamma, offre una nuova anima votata alla massima sportività, come abbiamo già visto con Ceed GT.

Kia ha voluto mantenere XCeed tra le proposte più interessanti dell’affollato segmento C Crossover, e questo è stato proprio il principio guida della nuova evoluzione dell’auto.

Stile e motori

La nuova Kia XCeed mostra interventi estetici inediti mirati e un look sportivo, oltre a proporre sul mercato una gamma di propulsori altamente efficiente, che comprende powertrain mild hybrid, plug-in hybrid e GPL. La Casa è intervenuta sul design esterno e ha apportato diverse modifiche agli interni, sottolineando la natura di sportiva urbana di XCeed per differenziarla e renderla ancora più distintiva all’interno della grande famiglia Ceed.

L’allestimento sportivo GT-line è stato introdotto oggi per la prima volta in gamma Xceed e, abbinato ai motori Mild Hybrid, garantisce il giusto mix tra elementi estetici sportivi dedicati ed efficienza di marcia. La nuova versione sportiva del crossover di grande successo è dedicata a tutti i clienti che non hanno intenzione di scendere a compromessi anche per quanto riguarda lo stile e il comfort. La GT-line quindi oggi è la versione di riferimento della gamma e sfida le aspettative con il suo design sportivo e inconfondibile.

Kia segue il ruolo di Sustainable Mobility Solutions Provider, e propone sul mercato nuova XCeed con un’ampia gamma di powertrain efficienti ed elettrificati per soddisfare qualsiasi esigenza. XCeed nella versione Plug-in Hybrid (PHEV), con pacco batteria ricaricabile, assicura un’autonomia totalmente elettrica di 48 chilometri nel ciclo misto, che corrispondono a ben 60 km di guida in città. L’offerta motori prevede anche motori a basso consumo di carburante in versione sovralimentata con turbocompressore a bassa inerzia abbinati a sistemi mild-hybrid, che fanno di XCeed il crossover ideale per lo stile di vita dell’automobilista contemporaneo.

La tecnologia a bordo di Kia Xceed GT-line

Il crossover contraddistingue nel suo segmento per essere una delle proposte più high-tech, grazie alle tecnologie di ultima generazione relative alla sicurezza, connettività e infotainment che la rendono, anche nell’ampio panorama di auto del marchio coreano, un modello di punta. Gli aggiornamenti introdotti, mirano a migliorare l’utilizzo quotidiano, il benessere e la sicurezza di bordo e confermano XCeed come leader tecnologico nel segmento C-Crossover.

Le parole di Sjoerd Knipping, Vice President Marketing and Product di Kia Europe: “I clienti hanno fin da subito apprezzato le doti uniche di maneggevolezza e praticità nell’utilizzo quotidiano e la tecnologia all’avanguardia di XCeed. La rinnovata versione di XCeed è stata progettata partendo da questi punti di forza e andando ad incrementare le sue potenzialità con una serie di modifiche al design esterno e interno, aggiungendo avanzati sistemi di aiuto alla guida. Abbiamo inoltre reso più efficiente la gamma motori, introducendo le ultime opzioni di powertrain, in ossequio al nostro obiettivo, che ci vede impegnati a lungo termine, nel fornire soluzioni di mobilità il più sostenibile possibile”.

Come gli altri modelli della line up di Ceed, anche la nuova Kia XCeed viene costruita nello stabilimento high-tech di Zilina, in Slovacchia. Il nuovo crossover nella sua versione GT-line debutterà sul mercato italiano dal mese di settembre 2022 con un listino prezzi a partire da 27.500 euro.