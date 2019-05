Kia, svelate le prime indiscrezioni sul nuovo suv compatto

editato in: da

Kia si appresta a lanciare il nuovo suv compatto della Casa e oggi ci dà un assaggio di quelli che saranno gli elementi inediti.

Abbiamo già visto alcuni dettagli per quanto riguarda l’estetica e oggi Kia vuole dare qualche dettaglio di quello che succederà anche dal punto di vista degli interni e soprattutto della tecnologia. Novità importanti per quanto riguarda l’Infotainment, con display da 10.25 pollici. Rimangono tanti i pulsanti fisici, nonostante la tecnologia touch screen, tante le funzioni che si possono controllare grazie allo schermo touch che si trova al centro del cruscotto. Sempre per quanto riguarda i nuovi elementi nell’abitacolo, vediamo le bocchette d’areazione centrali di forma rettangolare che, insieme a quelle laterali, hanno un’inedita finitura in metallo.

Abbiamo visto sulla Kia Stonic un volante moderno e multifunzione, ne vedremo uno molto simile sul nuovo suv di Casa Kia, gli indicatori circolari tradizionali che si trovano al centro del display completano il quadro strumenti digitali. Sulla portiera del conducente sono stati inseriti i comandi per regolare gli specchietti e per gli alzacristalli elettrici. All’interno vi saranno differenti elementi in fibra di carbonio e altri metallici che completano il look innovativo.

“Ci siamo concentrati sulla progettazione di un abitacolo diverso da qualsiasi altro nel segmento dei piccoli suv, con un maggiore senso di profondità e ricchezza per il design. La nuova vettura offrirà piacere e soddisfazione ai nostri clienti, con interni di qualità premium che beneficiano di dettagli stilistici sofisticati”, ha dichiarato il responsabile dello stile Kia, Byung Chul Juh.

Il nuovo suv compatto Kia darà la possibilità al conducente di scegliere anche una modalità di guida offroad, oltra ad offrire cambio automatico e trasmissione sequenziale. Bloccaggio del differenziale, assistenza per la discesa e altri aiuti utili sui terreni più difficili saranno elementi aggiuntivi sulla vettura, per rendere l’esperienza di guida ottimale. Completano la serie di comfort anche il volante riscaldato, la funzione Start&Stop, i sensori di parcheggio, i sedili anteriori riscaldati e ventilati.

La casa presenterà nelle prossime settimane il nuovo suv in via ufficiale. Il lancio commerciale della vettura di Kia è previsto in Corea del Sud nella seconda metà dell’anno e poi verrà distribuito sul mercato automobilistico a livello globale.