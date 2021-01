Kia svela il logo e lo slogan del 2021: la trasformazione per il futuro

editato in: da

Kia ha rivelato il suo nuovo logo aziendale e lo slogan del marchio globale, che rappresentano quella che sarà l’audace trasformazione della Casa e la nuova mission del brand. L’introduzione del nuovo logo rappresenta l’ambizione di Kia di stabilire una posizione di leadership nel settore della mobilità del futuro, rinnovando quasi tutti gli aspetti della sua attività.

Il logo simboleggia i nuovi valori di Kia, che promette di offrire ai clienti inediti prodotti e servizi futuri, e le esperienze che questi consentono. Il brand ha sigillato la sua promessa sviluppando il nuovo emblema, che assomiglia a una firma scritta a mano. La linea ritmica e ininterrotta del logo trasmette l’impegno di Kia a portare avanti grandi momenti di ispirazione, mentre la sua simmetria dimostra sicurezza. I tratti crescenti incarnano le crescenti ambizioni del marchio e ciò che offre ai clienti.

Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia: “Il nuovo logo di Kia rappresenta l’impegno dell’azienda a diventare un’icona per il cambiamento e l’innovazione. L’industria automobilistica sta attraversando un periodo di rapida trasformazione e Kia si sta adattando in modo proattivo a questi cambiamenti. Il nostro nuovo logo rappresenta il desiderio che abbiamo di ispirare i clienti man mano che le loro esigenze di mobilità evolvono e di dare la forza ai nostri dipendenti di affrontare le sfide di questo settore in rapida evoluzione”.

Il logo è stato svelato durante un’esibizione pirotecnica nei cieli sopra Incheon, in Corea. Sono stati lanciati centinaia di fuochi d’artificio in uno spettacolo artistico sincronizzato, che ha ‘acceso’ e celebrato il nuovo inizio di Kia. È stato stabilito un nuovo Guinness World Record per “Il più gran numero di veicoli aerei senza pilota (UAV) che lanciano fuochi d’artificio contemporaneamente”.

La strategia del brand per il futuro sarà svelata al pubblico il ​​15 gennaio. Nel frattempo Kia ha rivelato anche il suo nuovo slogan: “Movimento che ispira”. Il lancio del logo segue l’annuncio della strategia di business a lungo termine del “Piano S” di Kia nel 2020. Tra i grandi obiettivi del brand c’è anche l’ambizione di assumere una posizione di leadership nel mercato automobilistico globale, divulgando nuovi veicoli elettrici e introducendo un’ampia gamma di innovativi servizi di mobilità.