Kia Sportage, la nuova versione GPL del Suv coreano

Kia Sportage: ecco anche la versione Gpl. Il prezzo

Kia amplia le proposte di motorizzazione per il suo suv Sportage, proponendo la nuova versione Eco-GPL. La Casa soddisfa così le nuove esigenze del mercato, che presenta una clientela sempre più attenta al tema della sostenibilità e dell’ambiente, la variante bi-fuel sprigiona 127 cavalli di potenza e, sempre per quanto riguarda la tematica dell’ecosostenibilità, supporta le unità Eco Friendly a gasolio 1.6 e 2.0 CRDi mild hybrid già note, utilizzando come base per questo allestimento il motore 1.6 GDi Euro 6d-Temp EVAP già pluri-collaudato.

La nuova Kia Sportage Eco-GPL affianca le due proposte a benzina presenti sul listino, la versione 1.6 GDI e la 1.6 T-GDI, che hanno rispettivamente una potenza di 132 e 177 cavalli. Grazie alla collaborazione con la società olandese Auto Gas System e con la ditta italiana BRC-MTM, la Casa automobilistica ha creato questa nuova versione di Kia Sportage, il quattro cilindri a iniezione diretta di benzina in questo modo può funzionare anche con il gas liquido. Il motore alimentato a GPL è in grado di sprigionare 127 cavalli di potenza e l’autonomia garantita è di circa 1.200 km in totale, le emissioni di CO2 sono pari a 151 grammi per ogni chilometro percorso.

La nuova Kia Sportage Eco-GPL vuole testimoniare la nota affidabilità della Casa testimoniata da sette anni di garanzia. Per questo il nuovo suv è dotato di tecnologia Valve Care che protegge le valvole dall’usura del tempo, grazie ad un additivo speciale che si trova in un serbatoio separato e appositamente dedicato.

Giuseppe Bitti, AD di Kia Motors Company Italy, ha dichiarato: “Questa grande novità nella gamma Sportage rappresenterà un indubbio vantaggio competitivo, sia perché la domanda delle motorizzazioni GPL è ancora forte, specialmente tra i clienti privati, arrivando a rappresentare più del 7% del mercato. Sia per l’assenza di veri concorrenti di Sportage con alimentazione bi-fuel. Sportage Eco-GPL entrerà appieno nella strategia di Kia, dove uno dei principali asset è anche quello di essere presenti con una gamma Eco-GPL completa, rispondendo alla crescente necessità di alimentazioni alternative derivanti dalle sempre più stringenti restrizioni al traffico, in particolare nelle grandi città”. La nuova Kia Sportage è già disponibile nelle due versioni Business Class ed Energy rispettivamente a 26.500 e 29.000 euro.