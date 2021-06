Kia Sportage: svelata la quinta generazione, come è fatta

editato in: da

Svelato il nuovo SUV Sportage, l’esterno dell’auto sfida le norme di design e sposta l’identità del modello nella prossima generazione, rendendo omaggio al suo ricco patrimonio. Linee tese e nitide si increspano lungo il corpo raffinato.

Allo stesso tempo, la vettura mostra superfici pulite ma muscolose, una grafica intricata che dona al SUV una presenza su strada dinamica e decisa. All’interno è stato creato uno spazio all’avanguardia, che fonde sensibilità high-tech in uno stile contemporaneo. Karim Habib, Senior Vice President e Head of Global Design Center, dichiara: “Reinventare lo Sportage ha dato ai nostri talentuosi team di progettazione un’enorme opportunità di fare qualcosa di nuovo; prendere ispirazione dal recente rilancio del marchio e dall’introduzione di EV6 per ispirare i clienti attraverso un design SUV moderno e innovativo”.

Il nuovissimo Sportage ha una linea elegante ma potentemente dinamica, la cabina è rifinita di dettagli unici, gli interni ricchi di materiali di prima classe. Kia ha raggiunto ottimi obiettivi e ha stabilito nuovi parametri di riferimento. Nella nuovissima Sportage si vede il futuro del marchio e dei suoi prodotti.

La parte anteriore crea un impatto immediato e una dichiarazione di design stimolante, con una grafica della griglia nera dettagliata che si estende su tutta la larghezza del frontale. Il profilo laterale della nuovissima Sportage rimane fedele al suo DNA di utility sportiva, con linee tese che attraversano superfici del corpo pure, pulite ma raffinate. Con il nuovo modello è ora disponibile un tetto nero, grande novità della gamma, che contribuisce ad accentuare il profilo sportivo.

Nella parte posteriore il SUV Sportage (poco meno di due anni fa lanciato anche nella versione GPL) mantiene la sua forte presenza su strada, che comunica inoltre una gran stabilità. Le luci posteriori sono state realizzate per dare l’impressione di tagliare la carrozzeria con una precisione senza eguali, sono collegate da un sottile design orizzontale, che conferisce al nuovo SUV un’impressione straordinariamente ampia dal retro.

Gli interni mostrano un carattere audace, offrono una tecnologia intuitiva e innovativa, per creare uno spazio orientato al guidatore che è veramente all’avanguardia. Un display curvo integrato scolpito con un sottile pad touchscreen e prese d’aria finemente dettagliate costituiscono il nucleo della spettacolare cabina dell’auto.

La consolle centrale ergonomica, posizionata in modo ottimale per guidatore e passeggero anteriore, unisce comodità e lusso. Offre spazio di archiviazione, configurazione del sistema operativo, portabicchieri e interruttori soft-touch. Per l’abitacolo sono stati utilizzati materiali di altissima qualità, è stato ricreato un luogo speciale dove trascorrere del tempo mentre si è in movimento. I sedili del guidatore e del passeggero anteriore combinano l’alta tecnologia con l’elevato comfort in un design a guscio sportivo.

Per la prima volta nella storia di Kia Sportage, è stato progettato anche un modello più audace, vigoroso e versatile. Parliamo della versione X-Line. Il lancio sul mercato globale avverrà entro la fine dell’anno, ulteriori informazioni saranno rese disponibili nei prossimi mesi.