Kia Sportage, quinta generazione: un nuovo riferimento per il segmento

La nuova Kia Sportage si rinnova con la quinta generazione

Kia Europe ha svelato oggi il nuovo Sportage, progetto guidato dall’obiettivo di stabilire nuovi parametri di riferimento nel segmento dei SUV. Un modello completamente nuovo, la quinta generazione (dopo 30 anni dal debutto), che combina un design esterno moderno con un interno premium grazie soprattutto al display avvolgente, dove troviamo i sistemi tecnologici di connettività più avanzati.

Sportage è stato sviluppato su una nuova piattaforma e si mostra al pubblico come un concentrato di ingegneria high-tech, con un passo ottimale e proporzioni ideali per le specifiche di guida delle strade europee. Un SUV inedito, pensato proprio per le esigenze degli automobilisti europei, prestando attenzione alla praticità nell’utilizzo quotidiano. La capacità del bagaglio e lo spazio interno sono da primato.

Nuovissimi e di ultima generazione i motori con tecnologia ibrida, che migliorano le già ottime prestazioni di Sportage, con una riduzione delle emissioni e dei consumi. La versione ibrida Plug-in Advanced (PHEV) segna un altro ottimo risultato per la guida elettrificata, e dà ai clienti la possibilità di viaggiare per alcuni tratti in modalità 100% elettrica e zero emissioni. I motori a combustione benzina e diesel sono disponibili in diverse configurazioni di potenza; in questo modo la quinta generazione di Sportage può soddisfare ogni esigenza.

Debuttano in gamma tante innovazioni, con l’obiettivo di migliorare il confort e la sicurezza di guida. Le sospensioni a controllo elettronico di nuova generazione (ECS) sono state sviluppate per assicurare il miglior comfort, con livelli di sicurezza al top. Il Terrain Mode assicura doti di mobilità senza eguali a Kia Sportage, anche sui fondi e sulle strade più difficili, in modo da poter affrontare ogni percorso senza difficoltà.

Quella che la Casa presenta oggi è un’inedita versione europea di Sportage, un punto di svolta della quinta generazione presentata nei mesi scorsi, e rappresenta una variante importante del nuovo corso di Kia. Jason Jeong, presidente di Kia Europe, dichiara: “La nuovissima Sportage è stata progettata con cura, sviluppata e affinata in modo specifico per l’Europa, in un processo che annulla i confini per stabilire nuovi benchmark nel segmento del SUV. Con il suo design avanzato e di tendenza sia all’esterno sia all’interno, il nuovo combina una presenza sportiva con un abitacolo premium tale da aspirare ad essere leader di categoria”.

Sportage vanta soluzioni tecniche avanzate per l’elettrificazione dei motori, con modelli ibridi efficienti ed ecologici che possono soddisfare tutte le esigenze dei clienti.