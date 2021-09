Kia Sportage quinta generazione: le caratteristiche vincenti

editato in: da

La nuova Kia Sportage si rinnova con la quinta generazione

Dal 7 al 12 settembre si è tenuto il Salone dell’Auto a Monaco (per la prima volta), e per l’occasione Kia ha lanciato il suo nuovo Sportage, arrivato alla sua quinta generazione, in una versione esclusiva per l’Europa. L’auto ha il grande obiettivo di stabilire nuovi parametri di riferimento nel segmento dei SUV.

La vettura combina un design esterno moderno con un interno premium, grazie soprattutto al display avvolgente dove sono stati allocati i sistemi tecnologici più avanzati di connettività. Sportage oggi è stato sviluppato su una piattaforma completamente nuova, un concentrato di ingegneria high-tech, con un passo ottimale e proporzioni ideali per la guida sulle strade europee. Il SUV è ideale per le esigenze degli automobilisti del Vecchio Continente, realizzato ponendo grande attenzione alla praticità nell’utilizzo quotidiano. La capacità del bagaglio e lo spazio dell’abitacolo sono da primato.

Parlando di elementi avanguardistici, non possiamo non citare i motori con tecnologia ibrida, che migliorano ulteriormente le prestazioni di Sportage, riducendo drasticamente emissioni e consumi. La versione ibrida Plug-in Advanced (PHEV) segna un altro ottimo risultato per la guida elettrificata, garantendo la possibilità di poter viaggiare anche in totale trazione elettrica e zero emissioni. I motori benzina e diesel sono disponibili in diverse configurazioni di potenza. Tante le innovazioni introdotte dalla Casa, per migliorare il confort e la sicurezza di guida.

Il design di nuova Kia Sportage per l’Europa

La presenza su strada del nuovo SUV è di forte impatto. Sulle superfici dell’auto si incrociano linee tese e ben definite, e una silhouette decisa e raffinata. Il design dell’auto è sofisticato e assicura al SUV un aspetto che non passa di certo inosservato. L’auto è stata accolta sin da subito con grande apprezzamento di pubblico e critica, segue un nuovo percorso stilistico fortemente caratterizzante.

La parte anteriore mostra dettagli raffinati e precisi, con la griglia nera che si estende su tutta la larghezza. Il profilo laterale del nuovo Sportage, rende omaggio alla sua tradizione di iconico SUV. Ulteriore novità assoluta è la possibilità di scegliere le colorazioni con tetto a contrasto nero, così da accentuare il profilo sportivo.

L’auto vanta un muscoloso fastback, inclinato e finemente raccordato alle luci posteriori, che presentano un taglio netto di altissima precisione. I particolari e inediti gruppi ottici a rasoio sono collegati da una sottile linea orizzontale che contribuisce a suscitare una sensazione di forte stabilità sulla strada.

Gli interni di Kia Sportage per l’Europa

L’abitacolo presenta forme audaci, ottima qualità dei materiali e i più avanzati sistemi tecnologici, dando vita ad uno spazio orientato al guidatore e all’avanguardia. Gli interni sono stati progettati per offrire le migliori tecnologie, in un ambiente in stile moderno. Sulla plancia troviamo il display curvo finemente integrato con il touch pad e le prese d’aria dalle forme definite e dal design sportivo.

Il touchscreen high-tech da 12,3 pollici e il controller integrato fungono da centro per le esigenze di connettività, funzionalità e utilizzabilità. Si tratta di sistemi facili da usare, intuitivi e morbidi al tatto. La connettività di ultima generazione del nuovo Sportage vanta la presenza del software over-the-air e degli aggiornamenti delle mappe. Gli utenti hanno la possibilità di connettersi con il proprio veicolo a distanza tramite l’app per smartphone Kia Connect. La console centrale ha spazi dedicati per lo stivaggio di oggetti e interruttori soft-touch. L’alloggiamento dedicato allo smartphone dispone di un sistema wireless da 15 W che consente di ricaricare in maniera ultra rapida.

Il nuovo European Sportage è disponibile anche in una versione più sportiva e dinamica, GT-Line, che accentua le sue caratteristiche di SUV altamente prestazionale.

Efficienza e prestazioni: i motori del nuovo SUV Sportage per l’Europa

Molto ampia e interessante la gamma di moderni propulsori con tecnologia ibrida; sono all’avanguardia anche tutte le motorizzazioni a benzina e diesel, ottimi sia i livelli di efficienza che di potenza. Per il nuovo Sportage Kia ha deciso di offrire le migliori e più avanzate tecnologie di propulsione elettrificata, così da renderlo uno dei SUV più efficienti sul mercato.

Sia per le versioni HEV che PHEV è stata posta particolare attenzione alla collocazione dei componenti per non sottrarre spazio ai passeggeri e ai loro bagagli. Sportage PHEV vanta il pluripremiato motore T-GDI da 1,6 litri del brand, abbinato ad un motore elettrico da 66,9 kW e da una batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh, per una potenza totale di 265 CV, con 180 CV erogati dal motore termico.

La versione HEV di Kia Sportage dispone anch’essa del 1.6 T-GDI 180 CV, a cui è stato affiancato un motore elettrico da 44,2 kW con una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza totale del sistema è di 230 CV. Il motore 1.6 T-GDI è disponibile nella nuova gamma Sportage con sistema mild hybrid (MHEV), sviluppato per ridurre le emissioni e ottimizzare l’efficienza. Offre prestazioni sportive con bassi consumi, sia nella versione da 150 CV sia in quella da 180 CV.

In gamma c’è anche un motore diesel da 1,6 litri mild hybrid ad alta efficienza e ridotto impatto ambientale da 136 CV, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce (7DCT) o con un cambio manuale a 6 marce (MT). Tutti i modelli European Sportage sono dotati della tecnologia Idle Stop-and-Go di Kia che spegne il motore quando l’auto è ferma.

Kia Sportage, i sistemi di sicurezza attiva e passiva

La quinta generazione del SUV di successo (che insieme a EV6 guida il cambiamento del brand) è uno dei veicoli più sicuri della sua categoria. Sotto l’elegante carrozzeria c’è una rinforzata e leggera struttura dall’elevata rigidità torsionale. Tanti i dispositivi di sicurezza per gli occupanti, tra cui airbag conducente, airbag passeggero, airbag a tendina laterali, airbag centrale per i sedili anteriori e airbag laterali inferiori.

La tecnologia Advanced Driver Assistance System (ADAS) sviluppata da Kia, aiuta il nuovo Sportage a evitare potenziali pericoli, proteggendo gli occupanti e gli altri utenti della strada. Highway Driving Assist (HDA) mantiene la distanza e la velocità impostate dal veicolo che precede e può regolare la velocità in base si limiti consentiti.

Smart Cruise Control (NSCC) utilizza il sistema di navigazione, permettendo una guida più sicura in autostrada attraverso i dati di navigazione forniti in tempo reale. La tecnologia ISLA (Intelligent Speed ​​Limit Assist) avvisa se l’auto sta superando il limite di velocità consentito.

Kia Sportage: lancio e prezzi di listino

Kia Sportage ha fatto il suo debutto solo alcuni giorni fa al primo IAA Mobility Show di Monaco di Baviera (7-12 settembre). Ancora non sono stati dichiarati i prezzi di listino del SUV, che potrebbero essere leggermente più alti rispetto a quelli della versione uscente. È probabile che la cifra di attacco si aggiri attorno ai 26.000 euro per le versioni non elettrificate, salendo fino anche a 30.000 euro per l’ibrida leggera.