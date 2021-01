Kia Sorento plug-in hybrid, caratteristiche e prezzi

editato in: da

Kia svela le prime immagini della nuova Sorento, che mostrano come l’alloggiamento del sistema ibrido plug-in sia stato ottimizzato per lasciare tanto spazio a passeggeri e bagagli, in modo da favorire il collocamento della terza fila di sedili senza sacrificare lo spazio a bordo.

La nuova piattaforma garantisce una gran raffinatezza progettuale, è stata pensata da subito per accogliere l’elettrificazione; Kia Sorento sarà uno dei SUV ibridi plug-in più pratici sul mercato, pronto ad arrivare sul mercato italiano nel primo trimestre del 2021. Il generoso pacco batteria, il serbatoio del carburante, il motore termico e il motore elettrico sono stati ben integrati nella struttura dell’auto senza intaccare lo spazio dell’abitacolo per i 7 passeggeri e i bagagli.

Nel vano motore della nuova Kia Sorento plug-in hybrid è stato installato un motore quattro cilindri T-GDi da 1,6 litri con 180 CV di potenza e una coppia di 265 Nm. Al motore termico è stato affiancato un motore elettrico da 67 kW con una coppia di 304 Nm. I due motori sprigionano insieme 265 CV e 350 Nm di coppia. La combinazione delle due unità consente al SUV di funzionare in modalità elettrica (per spostamenti stimati in circa 50 km) o di attingere da entrambi i propulsori, a seconda delle condizioni del fondo su cui si viaggia.

La batteria ai polimeri di litio di ultima generazione ad alta capacità da 13,8 kWh è stata collocata sotto i sedili anteriori. Il pacco batteria è dotato di un sistema di raffreddamento ad acqua con circuito indipendente, per una gestione e un’efficienza del calore ottimali. Il serbatoio del carburante da 67 litri di Sorento PHEV si trova sotto il pavimento della seconda fila di sedili, mentre l’alimentatore delle batterie da 3,3 kW è sotto il pianale di carico. La collocazione scelta per questi componenti ha permesso di lasciare più spazio ai passeggeri della terza fila con una seduta molto confortevole.

Il SUV ha pochi rivali per quanto riguarda la capacità di carico, è uno dei più grandi della sua categoria con ben 809 litri. Il bagagliaio ha le dimensioni e la giusta soglia di carico per poter allocare un passeggino, un paio di valigie o borse da weekend, o fino a quattro grandi valigie da voli intercontinentali. Con tutti e sette i sedili in posizione invece, mantiene comunque una capacità di 175 litri.

Il nuovissimo SUV Kia Sorento plug-in hybrid sarà in vendita all’inizio del 2021 e sarà uno dei pochissimi SUV con tecnologia ibrida plug-in a sette posti con trazione integrale disponibili sul mercato. I prezzi per il mercato italiano non si conoscono ancora, in Inghilterra partiranno da 49.650 euro per la versione base, 53.950 euro per quella intermedia e 58.600 euro per la top di gamma.