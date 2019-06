Kia Seltos: in arrivo il nuovo suv per i giovani

editato in: da

Kia ha in programma il lancio di un nuovo suv compatto destinato a una clientela giovane e dinamica.

Verrà presentato durante l’estate, il suo nome è Seltos, la Casa ha fatto sapere che prende ispirazione dalla mitologia greca, in particolare dalla leggenda di Celtos, il figlio di Ercole, per esaltarne lo spirito coraggioso e assertivo. La lettera S è stata aggiunta per ad indicare invece la sportività del nuovo suv di Kia e la sua velocità. Sarà la generazione dei Millennials a beneficiare di questa nuova vettura, creata e pensata appositamente per i giovani.

Il nuovo suv Kia Seltos sarà differente dai mezzi della stessa categoria grazie alla combinazione perfetta che unisce in un’unica vettura il design sportivo e sofisticato con la capacità di carico e lo spazio presenti su un suv tradizionale e compatto. I clienti a cui è maggiormente indirizzato questo nuovo suv Kia sono giovani, che hanno una grande conoscenza tecnologica, infatti gli interni presentano strumenti di ultima generazione in grado di dare il massimo per quanto riguarda la connettività, la facilità d’uso e la praticità.

Display da 10.25’’ touchscreen per il sistema di Infotainment high-tech e Sound Mood Lighting, alla fine del mese di giugno vedremo la rivelazione della nuova Kia Seltos, che inizialmente sarà venduta in Corea e poi in altre regioni già a partire dalla seconda metà di quest’anno. Al momento non è prevista l’introduzione del nuovo Kia Seltos in Europa, staremo a vedere nei prossimi mesi se qualcosa cambierà.

La Casa ci tiene a presentare Seltos come un veicolo innovativo per i giovani, sinonimo di stile, raffinatezza e spazio. Le immagini che circolano sul web presentano all’esterno una griglia tigre di Kia e i fari stretti come quelli di Soul, il retro invece è molto ampio e sinuoso. Per finire, Kia Seltos come abbiamo detto è stato pensato per rivolgersi direttamente ai Millennials, ai compratori più giovani che ci sono sul mercato, esperti in tecnologia e in tutti i nuovi sistemi all’avanguardia presenti nell’abitacolo.

Il segmento dei suv compatti è probabilmente il più ricco e competitivo di tutti i mercati automobilistici, quindi il compito di distinguersi dalla folla e dai concorrenti sarà difficilissimo, ma l’obiettivo di Kia Seltos sarà questo.