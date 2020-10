Kia trasforma Rio, nuovo design e tecnologia ibrida

editato in: da

Kia trasforma la Rio con un nuovo design e l’introduzione della tecnologia ibrida. La compatta della Casa sudcoreana è ora disponibile con le motorizzazioni Eco Mild Hybrid e i più moderni sistemi di assistenza alla guida in tre diversi allestimenti in grado di soddisfare ogni esigenza: Urban, Style e GT Line.

La quarta generazione della Kia Rio, la compatta di segmento B del marchio di Seul che ha fatto registrare vendite record in Europa, conquistando la quota di mercato più alta nel vecchio continente, si presenta con un look esterno ancora più moderno e una cura nella definizione degli interni dotati dei sistemi di sicurezza e infotainment da modelli di categoria superiore.

La nuova gamma di Rio è caratterizzata dall’introduzione dello schema Eco Mild Hybrid con cambio manuale intelligente. La Casa di Seul porta al debutto il motore 1.0 T-GDi “Smartstream” abbinato al sistema Mild Hybrid a 48V: questa configurazione consente a Rio godere di tutti i vantaggi associati all’alimentazione ibrida. Il motore 1.0 Mild Hybrid della nuova Kia Rio è offerto nella configurazione 100 CV abbinato al nuovo cambio iMT a 6 rapporti e nella configurazione 120 CV abbinato al cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti.

Gli interni offrono una connettività all’avanguardia: a bordo della Rio è presente un sistema di navigazione touchscreen di ultimissima generazione da 8 pollici. Il nuovo sistema è dotato di multi-connessione Bluetooth che consente di collegare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente: uno per il telefono, vivavoce e l’uso multimediale, l’altro solo per uso multimediale.

Kia mette a disposizione i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, come il Forward Collision-Avoidance Assist con riconoscimento di pedoni, veicoli e ciclisti, il Lane Keeping Assist, il Driver Attention Warning e il Blind Spot Detection e molti altri ancora. A seconda delle versioni è disponibile anche la funzione di avviso del conducente in caso di ripartenza delle vetture antecedenti durante la sosta in coda nel traffico.

La quarta generazione di Kia Rio viene declinata in tre varianti diverse per soddisfare tutte le esigenze della clientela: Urban, Style e Gt. L’allestimento Urban rappresenta la versione entry level con motorizzazione 1.2 GPL ad un prezzo di listino di 15.950 euro. La versione Style si trova in posizione intermedia all’interno della gamma: questo allestimento verrà offerto a 18.000 euro nelle motorizzazioni 1.2 GPL e 1.0 MHEV 100 CV iMT, mentre il prezzo di listino per la variante con motore 1.0 MHEV 120 CV DCT è di 19.750 euro.

L’allestimento GT Line, infine, rappresenta il top di gamma con esterni dal design sportivo, cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata, interni con sedili in misto pelle e tessuto e pedaliera in alluminio. La versione GT Line verrà offerta a 20.000 euro nella motorizzazione 1.0 MHEV 100 CV iMT e a 21.750 euro nella motorizzazione 1.0 MHEV 120 CV DCT.