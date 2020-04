Kia, i primi modelli ibridi plug-in prodotti in Europa: Ceed e XCeed

editato in: da

Kia Xceed, il nuovo crossover debutta in Italia: ecco il prezzo

Entrano a far parte della gamma Kia XCeed e Ceed Sportswagon le nuove varianti ibride plug-in, che segnano l’impegno della Casa nella straordinaria strategia di elettrificazione. Le due auto sono vendute anche in Italia a partire dal secondo semestre del 2020.

Riportiamo le parole dell’Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy Giuseppe Bitti: “Questi due modelli rappresentano un’importante passo per Kia poiché introduciamo dei powetrain avanzati di nuova generazione alla nostra gamma di veicoli dai volumi di vendita più importanti. Le vendite della nuova gamma Ceed sono cresciute del 46% su base annua nel 2019 a livello europeo. Per quanto riguarda invece il mercato italiano, la famiglia Ceed ha un valore molto importante sul percepito del marchio, è il modello su cui si fonda il concetto dei 7 anni di garanzia”.

E Bitti continua: “La tendenza all’acquisto di veicoli elettrificati sta aumentando esponenzialmente e mentre altri marchi parlano dei loro piani futuri di elettrificazione, Kia vanta già un’ampia offerta reale di veicoli elettrificati. La nostra gamma di auto mild hybrid, full hybrid, plug-In hybrid ed elettriche ora offre agli acquirenti una scelta a tutto tondo. Se a tutto ciò aggiungiamo anche la presenza di veicoli a GPL, l’offerta di Kia si declina come unica nel panorama automobilistico nazionale capace di presentare almeno una variante ad alimentazione eco-friendly per ogni segmento di mercato”.

Le nuove Kia XCeed e Ceed Sportswagon plug-in hybrid saranno costruite a Žilina, in Slovacchia. Sono i primi modelli plug-in costruiti dalla Casa in Europa, ad uso esclusivo del mercato europeo. La garanzia di Kia di 7 anni o 150.000 km rimane standard anche sul powertrain ibrido comprendendo anche il pacco batterie.

Le auto sono considerate un’ottima alternativa per i clienti ai modelli tradizionali dotati di solo motore benzina o diesel. Il nuovo gruppo propulsore plug-in è formato da un pacco batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh, un motore elettrico da 44,5 kW e un efficiente motore GDI a quattro cilindri ‘Kappa’ da 1.6 litri. Kia Ceed Sportswagon può percorrere fino a 60 km con l’energia elettrica, XCeed fino a 58 km a zero emissioni, un’autonomia che consente a molti automobilisti di percorrere la maggior parte dei loro spostamenti quotidiani in modalità elettrica.

Il piacere di guida è stato sviluppato su un’ampia varietà di superfici simulanti i fondi stradali europei, in questo modo la Casa ha cercato di mettere sempre a proprio agio il guidatore, offrendo comfort e sicurezza. Per le due nuove varianti ibride plug-In, le sospensioni e lo sterzo sono stati leggermente modificati rispetto alle versioni benzina e diesel. In questo modo ogni veicolo mantiene lo stesso carattere di guida delle sue ‘sorelle’ convenzionali, pur adattando la diversa distribuzione del peso del gruppo propulsore plug-in hybrid.

Kia XCeed e Ceed Sportswagon presentano caratteristiche di design differenti rispetto agli altri modelli con motorizzazione a combustione, una scelta che Kia ha fatto proprio per differenziare queste nuove varianti elettrificate. La versione Sportswagon offre l’esclusiva griglia ‘tiger nose’, il badge ‘eco plug-in’ e inoltre i paraurti anteriori e posteriori riprendono lo stile GT-Line, dando un aspetto generale più sportivo. Equipaggiate di serie con cerchi in lega di alluminio da 16’’, sul mercato italiano verranno commercializzate solo con cerchi da 17 pollici per Ceed Sportswagon e cerchi da 18’’ per XCeed.

Per quanto riguarda invece gli interni, il cruscotto rimane lo stesso, orientato verso il guidatore, la posizione di seduta bassa e l’ergonomia della gamma Ceed è la medesima. La produzione è iniziata nel primo trimestre del 2020 in Slovacchia. Kia XCeed e Sportswagon PHEV arrivano sul mercato italiano a partire da questo secondo trimestre.