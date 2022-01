Kia Niro, la nuova versione del SUV ancora più ‘amica’ dell’ambiente

La nuova Kia Niro dimostra quanto la Casa stia diventando uno dei più importanti fornitori globali di soluzioni di mobilità sostenibile. Parte integrante della crescente gamma di modelli ecologici di Kia, la nuova generazione di Niro è stata progettata da zero per soddisfare le complesse e variegate esigenze dei consumatori di oggi, attenti alla sostenibilità.

Il SUV ha un corpo più grande, si basa sulla piattaforma di terza generazione, e vanta uno spazio interno e una capacità di stivaggio ai vertici della categoria. L’auto è una perfetta combinazione di materiali premium ed ecologici, che vanno a creare un’atmosfera minimalista all’avanguardia. I display digitali moderni e i controlli interni sono stati posizionati in modo ottimale per migliorare ulteriormente l’esperienza operativa di facile utilizzo.

La gamma presenta un trio di propulsori elettrificati all’avanguardia, tra cui opzioni ibride elettriche (HEV), ibride plug-in (PHEV) e elettriche a batteria (BEV). Un motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza con tecnologie di raffreddamento, attrito e combustione migliorate aiuta ad alimentare il modello HEV. Il propulsore garantisce un’efficienza del carburante altamente competitiva, con il nuovissimo Niro HEV in grado di raggiungere 20,8 km/l.

Il design esterno di Kia Niro

Il look del SUV è audace e dinamico, prende ispirazione dall’acclamata filosofia di design “Opposites United” del brand. Il trattamento si lasciare ispirare dalla natura, mentre la scelta di colori, materiali e finiture mira a trovare il perfetto equilibrio tra un approccio alla mobilità rispettoso dell’ambiente e una visione dell’auto orientata al futuro.

L’esterno di Kia Niro incarna uno scopo sofisticato e avventuroso che trae forte influenza dalla concept car HabaNiro 2019. Look incrociati eleganti e audaci si combinano con un corpo bicolore high-tech. Il frontale è inedito, e presenta l’ultima evoluzione del caratteristico Tiger Face della Casa, che si estende dal cofano al robusto parafango sottostante. Le straordinarie luci di marcia diurna (DRL) a “battito cardiaco” si aggiungono al look unico ma contemporaneo.

Nella parte posteriore, i fanali a LED verticali si affiancano a trattamenti superficiali semplici per una combinazione di stile conciso e aerodinamico, mentre il riflettore posteriore a forma di battito cardiaco, la robusta piastra paramotore e il paraurti inferiore contribuiscono a completare il design del frontale della nuova Niro. La seconda generazione del SUV offre una scelta di nove colori esterni espressivi. Oltre al nuovo Cityscape Green, i clienti possono scegliere tra Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Mineral Blue, Interstella Grey, Orange Delight, Runway Red e Steel Grey.

Gli interni

Kia Niro presenta interni progettati “per attirare i sensi”, come dichiara la Casa, con materiali di prima qualità e superfici strutturate e accoglienti che si combinano per creare un’atmosfera d’avanguardia. Il cruscotto decentrato si curva attorno agli occupanti anteriori, con linee orizzontali e diagonali opposte che portano a un’estetica calma ma audace. L’illuminazione d’atmosfera, disponibile in non meno di 74 combinazioni di colori, aiuta ad aumentare i sensi creando un ambiente caldo e sereno. I clienti possono personalizzare ulteriormente gli interni scegliendo tra tre nuovi colori interni: Charcoal, Medium Grey, Petrol e Light Warm Grey.

Nell’abitacolo troviamo un display digitale panoramico ad alta definizione da 10,25’’ ad alta tecnologia che integra sia il quadro strumenti che le funzioni di infotainment in un unico pacchetto aerodinamico. Sotto lo schermo centrale è stato posizionato un sistema integrato di infotainment e climatizzazione che garantisce agli occupanti dei sedili anteriori di accedere a questi importanti controlli senza la necessità di scorrere più menu.

L’elegante console centrale di Niro vanta un look moderno e presenta una finitura superficiale nera lucida. Il conducente può azionare la leva del cambio a quadrante elettronico, il cui design consente di risparmiare spazio ed è comodo e intuitivo da usare. Anche un vassoio portabicchieri variabile di grande capacità e un pad di ricarica per smartphone wireless sono a portata di mano.

Le dimensioni della nuova Niro

Il SUV cresce rispetto al suo predecessore, con una lunghezza di 4.420 mm, una larghezza di 1.825 mm, un’altezza di 1.545 mm e un passo di 2.720 mm, rispettivamente di 65 mm, 20 mm, 10 mm e 20 mm. E così premia i suoi occupanti con un ambiente spazioso dove possono rilassarsi, mettersi a proprio agio e godersi ogni viaggio.

Disponibili in sette eleganti finiture, le sedute sottili e contemporanee migliorano l’abitabilità e il comfort grazie a un meccanismo leggero e high-tech. Lo speciale sedile relax del passeggero anteriore può essere reclinato per una comoda postura sdraiata premendo un pulsante. Riposizionando la batteria da 12 V della Niro fuori dalla timoneria, e integrandola invece insieme alla batteria ad alto voltaggio nella parte inferiore dei sedili posteriori, la capacità di carico del bagagliaio per il modello Niro HEV raggiunge gli impressionanti 451 litri.

A dimostrazione del costante impegno di Kia per la sostenibilità, la nuova Niro mette in mostra materiali riciclati di ultimissima generazione all’interno dell’abitacolo. Il rivestimento del padiglione è realizzato con carta da parati riciclata, i sedili sono realizzati in Bio PU con Tencel ricavato da foglie di eucalipto e sui pannelli delle portiere viene utilizzata vernice priva di BTX per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e ridurre gli sprechi.

Motorizzazioni nuove e avanzate

Il nuovo SUV Niro sarà lanciato con tre propulsori elettrificati FWD altamente efficienti e all’avanguardia: ibrido elettrico (HEV), ibrido plug-in (PHEV) e elettrico a batteria (BEV). L’HEV è dotato del motore a benzina Smartstream da 1,6 litri GDI. L’unità a quattro cilindri sprigiona 105 CV di potenza e 144 Nm di coppia. Se combinato con il motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 32 kW, il modello HEV produce una potenza massima combinata di 141 CV. Il motore GDI da 1,6 litri è abbinato al cambio automatico a doppia frizione (6DCT) a 6 rapporti di seconda generazione, progettato e ottimizzato per aumentare l’efficienza e ridurre il peso.

Il SUV è dotato della modalità di guida Green Zone di Kia che attiva automaticamente il funzionamento esclusivamente elettrico dell’auto per garantire una mobilità a emissioni zero in determinati ambienti e situazioni. Il sistema di frenata rigenerativa intelligente permette ai conducenti di scegliere tra una serie di livelli di rigenerazione per rallentare facilmente l’auto e recuperare l’energia cinetica per massimizzare l’autonomia di guida. Un nuovo sistema di sospensioni e sterzo è stato ottimizzato per garantire un’esperienza di guida confortevole e armoniosa.

I sistemi di sicurezza di ultima generazione

Priorità assoluta per la Casa durante lo sviluppo di Niro: la sicurezza. Di conseguenza, la carrozzeria leggera ad alta resistenza è dotata di una struttura di impatto frontale multi-carico per garantire ai passeggeri eccezionali livelli di sicurezza in caso di collisione frontale. L’auto offre un complemento completo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) intelligenti DriveWise di Kia progettati per evitare potenziali pericoli e migliorare la sicurezza e la comodità al volante.

La connettività high-tech del nuovo SUV Kia Niro

Molto ampia la gamma di funzionalità high-tech per la comodità e la connettività, progettate dal marchio per semplificare la vita sia al volante che all’uscita dall’auto. Un sistema HUD (Head-Up Display) da 10’’ mostra le informazioni di guida chiave tra cui velocità, dati ADAS e comandi di navigazione direttamente sul parabrezza anteriore. La grafica ultra chiara viene visualizzata direttamente davanti al conducente, contribuendo a ridurre al minimo il movimento degli occhi durante la guida, migliorando la sicurezza e la comodità durante il processo.

Un avanzato sistema di controllo vocale dell’auto con tecnologia di riconoscimento vocale naturale consente agli occupanti di controllare i sistemi chiave del veicolo come la temperatura e le impostazioni audio senza alzare un braccio. L’auto è dotata del sistema Kia Digital Key 2 Touch che consente agli occupanti di sbloccare e avviare il veicolo tramite smartphone.

Le telecamere anteriori e posteriori integrate montate all’interno della nuova Kia Niro consentono agli occupanti di registrare video di alta qualità di viaggi memorabili e luoghi panoramici. L’app per smartphone Kia Connect consente agli utenti di connettersi con il proprio veicolo da remoto.

Il lancio sul mercato

Maggiori informazioni su Niro saranno rese disponibili a breve, le vendite del SUV inizieranno in Corea questo mese, e in seguito mercati globali selezionati entro la fine dell’anno. Sui prezzi ancora nessuna indiscrezione.