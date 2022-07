Kia Niro, al debutto due versioni speciali

Fonte: Ufficio Stampa KIA Kia presenta le nuove versioni speciali di Nuova Niro

Kia presenta due nuovissime ed esclusive varianti del CUV di grande successo. Ha deciso infatti di proporre due versioni bicolor della Nuova Niro al debutto sul sito, nella sezione “Prenota la tua Kia”. La customer journey dell’ultima generazione dell’auto tanto amata sul mercato si può iniziare online e concludere dal concessionario: dopo la prenotazione si hanno infatti due giorni per poter andare dal venditore Kia più vicino e finalizzare l’acquisto.

Queste versioni originali prendono il nome di Niro Online Edition e saranno disponibili esclusivamente sul sito Kia. Oltre al Pack di Lancio dedicato alla nuova generazione dell’auto, attraverso la prenotazione online sarà possibile ricevere in omaggio un voucher di ricarica KiaCharge del valore di 200 euro per la versione Plug-in Hybrid (PHEV). Ma vediamo tutti i dettagli.

Nuova Kia Niro: la proposta della Casa

È quindi in occasione del lancio sul mercato della nuova generazione di Niro che Kia ha deciso di portare al debutto due versioni speciali con colorazione bicolor che, come abbiamo detto, si potranno prenotare solo ed esclusivamente online, accedendo alla sezione “Prenota la tua Kia” del sito di Kia Italia.

Le ultimissime proposte del primo CUV (Crossover Utility Vehicle) dedicato alle persone più attente al progresso e che hanno intenzione di muoversi con prodotti innovativi e altamente sostenibili, vedono come possibilità di scelta: Nuova Niro EV Evolution Bicolor in livrea Mineral Blue enfatizzata da due fasce laterali High Glossy Black e con montante posteriore in Aurora Black Pearl, e per le varianti HEV e PHEV Evolution Bicolor l’offerta prevede la livrea Snow White Pearl, fasce laterali High Glossy Black e montante posteriore Steel Grey.

La combinazione di colori lucidi e opachi e le nuove colorazioni donano all’auto un aspetto altamente moderno e originale, oltre a mettere in risalto e comunicare istantaneamente il progresso e l’alta tecnologia racchiuse nella Nuova Kia Niro. Il particolare design del montante posteriore, inedito e molto sofisticato, per queste edizioni speciali in tinta Aurora Black Pearl e Steel Grey, enfatizza lo stile crossover dal carattere deciso e distintivo.

Come prenotare le nuove Kia Niro

Le nuove Niro Online Edition possono essere prenotate solo sulla piattaforma “Prenota la tua Kia”. Basta che il cliente selezioni la versione speciale preferita, dopodiché – come già spiegato – ha due giorni di tempo per recarsi presso il concessionario più vicino e finalizzare l’acquisto. Sarà direttamente nello showroom che al cliente verranno poi illustrati tutti i vantaggi del Pacchetto di Lancio dedicato alla Nuova Kia Niro. E non finisce qui, questa volta la Casa fa le cose in grande: chi ha intenzione di prenotare online la versione speciale Plug-in hybrid, potrà beneficiare dell’omaggio di un voucher di ricarica KiaCharge del valore di 200 euro, che potrà usare presso la rete di ricarica DCS in Italia.

L’innovativa piattaforma “Prenota la tua Kia” è stata lanciata dal brand nel mese di febbraio 2021, dà la possibilità al cliente di individuare e selezionare il modello preferito tra quelli disponibili online e, con un semplice click, prenotare la visita in concessionaria per finalizzarne l’acquisto. Sul sito è possibile trovare inoltre differenti offerte pubblicate dall’intera rete vendita autorizzata Kia, relative a numerosi modelli della gamma, alcuni dei quali subito disponibili in pronta consegna.

Basta inserire il CAP di residenza per individuare l’offerta pubblicata dal concessionario più vicino: l’esperienza d’acquisto del cliente, pertanto, inizia online ma termina presso la rete di concessionari autorizzati. Nuova Niro in tutte le versioni a listino, Hybrid, Plug-in Hybrid e 100% Elettrica, per 7 anni include garanzia, aggiornamento mappe e servizi di connettività.