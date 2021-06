Kia Niro 2021, prime anticipazioni della Casa

editato in: da

Kia ha comunicato l’uscita della versione 2021 di Niro, il crossover elettrificato. L’industria automobilistica di Seul fa sapere che il nuovo prodotto si rifà appieno allo stesso modello del 2020, ma con l’aggiunta di molteplici migliorie tecnologiche e di comfort.

La Kia Niro viene immessa sul mercato come veicolo ibrido nel 2017. Dodici mesi più tardi, nel 2018, debuttano le versioni elettrica e plug-in, mentre la gamma 2020 ha proposto il modello mild hybrid da 141 CV, il PHEV dalla medesima potenza e due sottomodelli della variante completamente elettrica: la Long Range da 204 CV e la Mid Range da 136 CV, rispettivamente con un’autonomia di 455 km e 289 km.

Gli automobilisti interessati all’acquisto della release del 2021 che si aspettavano diverse novità, anche in termini di autonomia, rimarranno delusi. Kia America ha indicato quali migliorie saranno presenti sulla Niro 2021:

sistema Android Auto o Apple CarPlay wireless con display da 8 pollici;

wireless con display da 8 pollici; gestione del riscaldamento e del raffreddamento dell’abitacolo da remoto;

incremento dei sistemi di assistenza alla guida “ Drive Wise “, che includono lo Smart Cruise Control collegato al sistema di navigazione della vettura, il quale segue l’andamento del traffico in tempo reale;

“, che includono lo Smart Cruise Control collegato al sistema di navigazione della vettura, il quale segue l’andamento del traffico in tempo reale; allarme del passeggero posteriore nella dotazione di serie (si attiva qualora vengano rilevati movimenti sospetti nel divanetto posteriore dopo il blocco della vettura);

nella dotazione di serie (si attiva qualora vengano rilevati movimenti sospetti nel divanetto posteriore dopo il blocco della vettura); possibilità di avviamento del motore a distanza con Smart Key o app dedicata.

La vettura avrà una lunghezza di 4,38 metri, sarà larga mediamente 1,80 m, con un’altezza di 154 cm. La capacità del bagagliaio varia da 266 a 1780 litri con i sedili posteriori abbassati.

Non essendo ancora disponibile sul mercato europeo, non sono presenti ulteriori informazioni in merito ai prezzi di questo crossover. Ma si può comunque dare un occhio al listino 2021 che Kia propone per gli Stati Uniti. La nuova arrivata della casa automobilistica sudcoreana, che per la precisione si chiamerà Niro EX 2021, avrà lo stesso prezzo del 2020, ovvero 39.090 dollari. Per chi optasse per la versione di lusso EX Premium, è previsto un lieve aumento di prezzo: si passerà da 44.590 a 44.650 dollari.

Da non molto, Kia ha annunciato l’online reservation, che consentirà a chi la utilizza di ricevere numerosi servizi: gli utenti potranno scegliere la vettura più adatta alle proprie esigenze (in questo caso la nuova Niro, non appena sarà disponibile) e bloccarla per due giorni con la possibilità di visionare il preventivo completo e, in caso di perfezionamento dell’acquisto, ricevere due tagliandi gratuiti offerti dal programma KiaCare.