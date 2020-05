Kia, a giugno apre la vendita della gamma elettrica: i prezzi

editato in: da

Auto nuove in arrivo nel 2019: ecco la nuova Kia Soul EV

Dal primo week end di giugno la gamma elettrica di Kia sarà ordinabile presso la rete dei concessionari In Italia. Prende così forma l’ambizioso piano di evoluzione del brand, che prevede l’introduzione di 11 modelli a emissioni zero entro la fine del 2025, e-Niro e e-Soul sono pronte.

Le auto rappresentano le due diverse interpretazioni del modo di viaggiare in elettrico secondo Kia. Tecnologica e funzionale e-Niro, iconica e fuori dagli schemi e-Soul, due veicoli che condividono soluzioni tecniche e costruttive, ma mantengono agli occhi del consumatore due anime completamente diverse.

La gamma elettrica di Kia è equipaggiata con due motorizzazioni alimentate da altrettante batterie di differente potenza. La più performante è la batteria ad alta capacità da 64 kWh agli ioni di litio con un’autonomia di oltre 450 km nel ciclo WLTP e di oltre 600 km nel ciclo urbano. In alternativa, è disponibile un pacco batteria da 39,2 kWh con oltre 280 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP.

I modelli equipaggiati con il pacco batteria da 64 kWh adottano un motore da 204 cavalli di potenza e una coppia di 395 Nm, che permette uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7.8 secondi per e-Niro e 7.9 secondi per e-Soul. Il pacco batterie standard da 39,2 kWh è abbinato a un motore elettrico da 136 cavalli e 395 Nm di coppia, che accelera fino a 100 km/h in 9.8 secondi per e-Niro e 9.9 secondi per e-Soul.

La versione full electric completa la famiglia Niro, affiancando le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid. Kia e-Niro esordisce già con l’allestimento Style a partire da € 39.850 nella versione con batteria da 39,2 kWh. L’auto è dotata di tutti i principali sistemi di assistenza alla guida. I cerchi in lega da 17’’ con finitura diamantata e le luci diurne a LED caratterizzano il design esterno. La versione Style è disponibile anche con batteria da 64 kWh con prezzo d’ingresso di € 44.350.

La versione Evolution rappresenta il top di gamma, si arricchisce dei fari full LED e dei sedili in pelle riscaldabili e ventilati anteriormente, con seduta guidatore dotata di regolazioni elettriche e memory system. L’equipaggiamento si completa con il sistema audio premium JBL con 8 altoparlanti e amplificatore e alcune tecnologie di assistenza alla guida come sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e sistema di monitoraggio dei veicoli in avvicinamento in retromarcia. La versione Evolution è disponibile solo con batteria da 64 kWh a € 47.600.

Kia e-Soul ritorna sul mercato con il suo iconico design abbinato all’efficienza della propulsione elettrica. La gamma si basa su una sola versione Style completa di tutti gli equipaggiamenti più richiesti. Gli esterni vedono fari full LED e cerchi in lega da 17’’ con finitura diamantata. Questa versione è disponibile con batteria da 39,2 kWh a € 39.850 e con batteria da 64 kWh a € 44.350. Eventualmente, per tutti i clienti interessati, è disponibile anche un SUV Pack del costo di € 2.750, in grado di completare l’auto sia per quanto riguarda gli equipaggiamenti di comfort e tecnologici, sia nel design esterno.