Kia EV6, a poche ore dalla presentazione è già un successo in Italia

EV6 è il nuovo SUV a zero emissioni di Kia, presentato da meno di una settimana al grande pubblico, vanta un’autonomia di 510 chilometri, ricarica ultra rapida da 800 V e uno stile unico e distintivo. Una vettura in grado di riscrivere il futuro del brand.

È un crossover pionieristico, si tratta infatti del primo BEV del nuovo corso del design di Kia ispirato dalla filosofia “Opposites United”, che esibisce un design per gli EV fortemente orientato al futuro con numerosi dettagli high-tech. La capacità di ricarica a 800 V permette a EV6 di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti, mentre la versione GT, per chi ama le prestazioni e il piacere di una guida entusiasmante, può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h.

EV6 è il primo BEV realizzato da Kia utilizzando la nuovissima Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e rappresenta il primo passo della transizione di Kia verso l’era dell’elettrificazione all’insegna del nuovo slogan del marchio, “Movement that inspires”.

Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia, dichiara: “EV6 è il simbolo della nuova Kia. È un modello nato per ispirare ogni viaggio, attraverso un design dal carattere forte, un’ingegneria all’avanguardia, tecnologie innovative e le prestazioni entusiasmanti della trazione elettrica. EV6 rappresenta anche l’inizio della strategia a lungo termine di Kia per una mobilità sostenibile, accelerando la transizione non solo verso il trasporto a zero emissioni, ma anche all’utilizzo di una catena di produzione eco sostenibile”.

EV6 è una delle nuovissime auto elettriche per il 2021, verrà prodotto in Corea del Sud e sarà commercializzato a partire dalla seconda metà del 2021, i preordini sono aperti già dal 30 marzo. La scelta dei propulsori prevede configurazioni con pacchi batteria ad alta tensione sia nella configurazione ad elevata autonomia (77,4 kWh) sia in quella ad autonomia standard (58,0 kWh). Si tratta del primo veicolo elettrico della Casa ad essere disponibile sia trazione a due ruote motrici (2WD) che a trazione integrale (AWD).

La EV6 a due ruote motrici (2WD) con batteria da 77,4 kWh ha un’autonomia superiore a 510 chilometri nel ciclo combinato WLTP. La EV6 a quattro ruote motrici (AWD) ha una coppia massima di ben 605 Nm ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. Il pacco batteria da 77,4 kWh è abbinato a un motore elettrico da 168 kW (229 CV) che trasmette la potenza alle sole ruote posteriori mentre per i modelli AWD, questo viene affiancato da un secondo propulsore posizionato sull’asse anteriore che porta ad una potenza massima totale di ben 239 kW (325 CV).

Il pacco batteria da 58 kWh serve invece un motore elettrico da 125 kW (170 CV) per le versioni a sole ruote motrici posteriori, mentre per i modelli AWD è previsto l’affiancamento di un motore elettrico più potente sull’asse anteriore che porta la potenza finale a un massimo di 173 kW (235 CV) con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, con un picco di coppia di 605 Nm. EV6 in allestimento GT-line sarà disponibile sia con batterie da 58 KWh che da 77,4KWh, per quanto riguarda invece la versione prestazionale GT, l’unica soluzione sarà il pacco batterie long range.

Sono bastate 24 ore dalla World Premiere per capire che Kia EV6 è una vettura nata sotto una buona stella. Ancora prima che i listini e le gamme siano pubblicati, ancor prima di poterla vedere dal vivo, ci sono già dei potenziali clienti che hanno sottoscritto il programma di prenotazione online.