Kia apre gli ordini di EV6, svela la gamma e i prezzi

In sole due settimane dall’apertura della piattaforma di prenotazione online, EV6 è già protagonista del futuro del brand. Kia Italia ha così deciso di svelare ufficialmente e con largo anticipo la gamma e i prezzi di EV6, aprendo gli ordini presso la rete di concessionari del marchio.

La nuova Kia EV6 si presenta al mercato italiano in tre configurazioni differenti, con prezzi a partire da 49.500 euro per la versione d’attacco a trazione posteriore fino arrivare ai 69.500 euro per la versione GT ad alte prestazioni con trazione AWD. Una gamma completa capace di soddisfare tutte le esigenze dell’automobilista del futuro.

Il crossover elettrico riscrive il nuovo corso di Kia, EV6 debutta al grande pubblico con un’autonomia stimata di oltre 510 km, emissioni zero, ricarica ultra rapida da 800 V, il tutto racchiuso in una vettura dallo stile unico e distintivo. Si tratta di un crossover pionieristico, il primo Battery Electric Vehicle (BEV) del nuovo corso del design della Casa, ispirato dalla filosofia “Opposites United” che esibisce un design per gli EV orientato al futuro, con numerosi dettagli high-tech.

La capacità di ricarica a 800 V permette a EV6 di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti, mentre la versione GT, progettata per soddisfare automobilisti che amano le alte prestazioni e il piacere di una guida entusiasmante, può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h.

La nuova Kia EV6 è stata apprezzata sin dal primo sguardo, viene offerta sia nella variante a trazione posteriore (RWD) che nella variante integrale (AWD). L’equipaggiamento esterno è ricco e sofisticato, di serie sono previsti fari full led con tecnologia a riflessione, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 19”. All’interno è stato inserito un doppio schermo da 12,3” con Android Auto ed Apple CarPlay. L’auto vanta i servizi UVO Connect, e inoltre il Kia Navigation System può aggiornare la cartografia da remoto, con tecnologia Over The Air (OTA), scaricando i nuovi dati di navigazione direttamente dalla rete.

I sedili sono rivestiti in elegante tessuto nero misto pelle e sono riscaldati, come il volante. Sono presenti a bordo anche tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzanti. Per quanto riguarda il powertrain e la batteria, Kia EV6 si presenta con pacco da 77,4 KWh in configurazione RWD con potenza massima di 229 CV, un’autonomia stimata di 510 chilometri, ad un prezzo di 49.500 euro (vedi listino completo). In alternativa è disponibile la più potente versione AWD con due motori per un totale di 325 CV ed autonomia stimata di 490 chilometri, al prezzo di 53.000 euro.

La versione GT-line completa la gamma EV6, portando in dote tutte le novità tecnologiche tra cui fari full LED con fascio adattivo intelligente, Mood Lamps, l’impianto audio Meridian Premium Sound System e il sistema Head Up Display con realtà aumentata. Massima attenzione alla sicurezza, inoltre l’allestimento include alcune novità tecnologiche di alto profilo come la pompa di calore e il portellone ad apertura intelligente. Vera novità tecnologica è il sistema Highway Driving Assist che, oltre al mantenimento dell’auto in posizione centrata all’interno della corsia, supporta il guidatore nei cambi di corsia in piena sicurezza. Kia EV6 GT-line nella versione AWD con 325 cavalli e pacco batterie da 77,4 kWh verrà offerta al prezzo di 61.000 euro con vernice metallizzata inclusa.