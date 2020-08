Kia aggiorna il suo SUV di successo Stonic: nuovi motori e dotazioni

editato in: da

Kia aggiorna Stonic, uno dei suoi SUV di maggiore successo nel mondo e anche in Europa, dove ha già conquistato più di 150.000 acquirenti. Per il 2021 è prevista una nuova versione con il debutto dei motori Stmartstream e nuove dotazioni all’avanguardia sia per quanto riguarda l’assistenza alla guida che il sistema di infotainment.

La principale novità della Kia Stonic 2021 che la Casa sudcoreana metterà in vendita a partire dal terzo trimestre del prossimo anno, è rappresentata dal debutto dei motori Smartstream. Questi incrementano ulteriormente l’efficienza energetica del modello, insieme alla trasmissione manuale iMT con frizione ad attivazione by wire.

Nel 2021 il SUV di successo del brand di Seul verrà proposto con una variante mild hybrid EcoDynamics + che ai vantaggi del motore benzina 1.0 Smartstream, aggiunge quelli del sistema MHEV da 48 Volt. Le unità Smartstream T-GDi presentate da Kia sono dotate della raffinata tecnologia CVVD (Continuously Valve Duration) che consente una chiusura ritardata delle valvole di aspirazione durante la compressione, e vanno a sostituire il precedente motore di generazione Kappa.

Le due varianti del propulsore Smartstream per Kia Stonic 2021 sono declinate nelle versioni da 100 e 120 cavalli. Con il cambio a doppia frizione a sette marce, si raggiunge il valore di 200 Nm di coppia nelle versioni da 120 cavalli di potenza. In entrambe le varianti è previsto il sistema Select Mode Drive che offre al conducente di sfruttare le modalità di guida Eco, Sport o Normale.

Kia, che ha da poco presentato la versione GPL dell’urban crossover XCeed, nel 2021 lancerà la versione mild hybrid di Stonic, con il nuovo propulsore EcoDynamics +: il pacchetto tecnico prevede il motore T-GDi da 1,0 litri Smartstream affiancato al sistema MHEV, composto dall’unità MHS-Hybrid Starter-Generator e da una batteria agli ioni di litio da 48 volt.

Presente su tutti i modelli della nuova gamma Stonic l’innovativo sistema telematico UVO Connect Phase II, dotato di nuove funzionalità telematiche come le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni meteo, i prezzi del carburante e lo stato dei parcheggi.

Nuovi anche i sistemi di assistenza alla guida che comprendono, tra gli altri, il riconoscimento pedoni, veicoli e ciclisti, l’avviso di attenzione del guidatore, quello di collisione nei punti ciechi e l’avviso limite di velocità intelligente. Rinnovato, infine, il display touchscreen da 8,0 pollici offerto di serie.