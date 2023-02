Kawasaki svela la nuova sportiva agile e potente

Fonte: 123RF Nuova Kawasaki Ninja ZX-4R

Kawasaki Motors Corporation lancia una nuova motocicletta nella classe delle medie supersportive, la ZX-4R, modello inedito che entra di diritto nella famiglia Ninja ZX. Telaio e motore sono di nuova concezione per la nuova Supersport di Kawasaki, entusiasmante e potente, che sarà affiancata anche dalle versioni Ninja ZX-4R SE e Ninja ZX-4RR.

La moto verrà lanciata sul mercato a livello mondiale è in questo mese di febbraio, e arriverà in Europa il prossimo autunno.

Il motore e la potenza

La nuova Kawasaki Ninja ZX-4R, nella sua versione più performante, monta un motore in grado di sprigionare 80 CV. Vanta un telaio leggero e compatto ispirato a quello della Ninja ZX-25R. Sarà l’unica supersportiva 400cc con un motore a quattro cilindri in linea nella sua categoria. Eredita lo stile aggressivo e l’equipaggiamento premium di qualsiasi modello della famiglia Ninja ZX. Grandi emozioni racing per il pilota grazie al sound dello scarico.

Il motore è basato sulla tecnologia della leggendaria serie Ninja ZX di Kawasaki. La Casa motociclistica, come abbiamo visto lo scorso anno, ha già presentato la sua prima motocicletta ibrida.

Lo stile Ninja

La nuova Ninja ZX-4R è dotata del famoso sistema Ram Air di Kawasaki, che aumenta la portata di afflusso dell’aria, per migliorare le prestazioni del motore. La presa d’aria si trova al centro del cupolino, fornendo uno stile immediatamente riconoscibile. Il motore, in grado di raggiungere regimi superiori ai 15.000 giri/min, offre il suono esaltante dello scarico che solo un motore a quattro cilindri in linea ad alte prestazioni Kawasaki può offrire.

In termini di ciclistica, la configurazione scelta è stata incentrata sull’esaltare le eccellenti doti di maneggevolezza. Dotata di un telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza e da un forcellone curvo di tipo lungo, la ciclistica raggiunge una distribuzione ideale del peso anteriore-posteriore oltre a un eccellente equilibrio tra rigidità e flessibilità, offrendo tanta agilità e un ottimo feedback al pilota.

La forcella anteriore è un’avanzata Showa SFF-BP mentre il retrotreno è equipaggiato da un sistema di sospensione posteriore orizzontale back-link che offre le stesse caratteristiche progressive che troviamo sulla ZX-10R. Inoltre, la variante Ninja ZX-4RR presenta lo stesso tipo di ammortizzatore posteriore Showa BFRC-lite della Ninja ZX-10R.

Stile aggressivo che trasuda potenza e performance per questa nuova Ninja ZX, degna del suo nome. L’aspetto altamente qualitativo della Ninja ZX-4R è sottolineato anche dall’uso di Luci a LED per tutto l’impianto di illuminazione, dal doppio faro anteriore al fanale posteriore.

Fonte: Ufficio Stampa

Anche l’elettronica ha un posto di rilievo, sono presenti riding mode integrati che uniscono le funzionalità KTRC (Kawasaki Traction Control) al Power Mode, potendo scegliere tra quattro diverse modalità: Sport, Road, Rain e Rider (manuale).

Il dashboard è costituito da uno schermo LCD a colori completamente digitale da 4,3 pollici, che offre un’elevata visibilità e un percepito di alta qualità. L’applicazione Kawasaki RIDEOLOGY può essere usata per connettersi allo smartphone e utilizzare una serie di funzioni differenti e utili.

La Ninja ZX-4R, è disponibile anche nelle varianti SE, Special Edition con colori e grafiche ispirati alle moto della squadra ufficiale Kawasaki SBK, e ZX-4RR.