Karma SC2, una vettura spaventosa da 1100 cavalli di potenza

Karma SC2 è la nuova concept car che la Casa ha deciso di presentare al Salone di Los Angeles, un progetto completamente nuovo di un’auto elettrica con un design futuristico e dotata di tecnologie di ultima generazione.

Si tratta di una vettura speciale a zero emissioni, i cui motori sono montati all’anteriore e al posteriore e costituiscono un gruppo propulsore in grado di erogare la potenza eccezionale di 1.100 cavalli e 14.000 Nm di coppia massima sulle ruote. Valori che sono davvero impressionanti ma è proprio tutto vero, è la stessa azienda Karma che lo ha confermato concedendo informazioni a Carscoops.

Una cosa da specificare su questi valori estremi c’è e riguarda ovviamente il fatto che la coppia misurata alle ruote è influenzata dalla marcia che viene assestata dal guidatore, quindi è normale che fornisca un numero molto più elevato rispetto alla norma, i numeri restano comunque sorprendenti. Quello che ne risulta è uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 1.9 secondi, nemmeno due secondi, è quasi incredibile.

L’autonomia dichiarata dalla nuova elettrica estrema super potente Karma SC2 è di circa 563 km per una singola carica, anche questo dato non è per niente male. Lance Zhou, CEO della compagnia, ha dichiarato quanto segue: “La SC2 di Karma è l’indicatore per il nostro futuro come brand a trazione tecnologica. Ma più di questo, anticipa il linguaggio progettuale futuro, e una stimolante espressione delle future Proprietà Intellettuali di Karma e della sua offerta. La nostra piattaforma aperta ci serve come banco di prova per nuove tecnologie e partnerships, dove noi forniamo ingegneria, design, tecnologia e gli altri risorse di personalizzazione”.

Il bolide estremo elettrico Karma SC2, oltre al valore eccezionale di potenza e coppia, dispone anche di sospensioni pushrod da gara, trasmissione proprietaria con vectoring della coppia e freni carbo-ceramici. Ma il sistema Drive and Play è il vero asso nella manica di questa vettura. Di cosa si tratta? Di un sistema eccezionale in grado di catturare le immagini a 360 gradi tramite dei sensori speciali lidar, che fanno uno scan tridimensionale di tutto che si trova attorno alla macchina mentre la si guida.

Grazie a questo dispositivo super tecnologico e intelligente quindi si può registrare l’intera sessione e la si può riprodurre a macchina ferma, in questo modo la Karma SC2 diventa un vero e proprio simulatore di guida capace di fornire le stesse sensazioni che si provano al volante, dà inoltre la possibilità al pilota di affinare le proprie competenze e abilità alla guida.