Jova Beach Party, Peugeot 208 celebra la fine dell’estate

Il Jova Beach Party arriva alla sua ultima tappa, domani 21 settembre all’aeroporto di Milano Linate, location unica nel suo genere.

È stato l’evento musicale dell’anno animato dallo spumeggiante Jovanotti che, con quest’ultima data, segna la fine dell’estate e di un tour che ha raccolto il parere positivo di tanti, un successo incredibile. In questo progetto Peugeot ha creduto molto sin dall’inizio, partecipando presentando la nuova 208, l’auto che rappresenta la vera svolta nella mobilità. La prima dimostrazione tangibile ed entusiasmante del concetto di UnboringTheFuture.

Inizia una nuova era della mobilità, grazie anche alla disponibilità, per la prima volta, di tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel e 100% elettrica, che consente ai clienti il massimo della libertà di scelta, senza dover rinunciare a nulla né scendere a compromessi. In questi giorni Peugeot ha organizzato un tour in differenti luoghi della movida milanese dall’orario dell’aperitivo, per dare la possibilità di vincere un ingresso e vivere l’ultima tappa del Jova Beach Party, evento unico.

Le Peugeot 208 che hanno percorso le location più in della città di Milano sono ben riconoscibili. La tappa di Linate è l’ultimo appuntamento del Jova Beach Party, che ha toccato 17 diverse località in tutta Italia, di cui 15 su spiaggia, 1 in montagna ed 1 in un contesto impensabile finora, come quello dell’aeroporto di Milano Linate.

Domani 21 settembre sarà la festa di fine estate, l’ultimo concerto del tour di Jovanotti, oltre alla fine di un’avventura musicale davvero unica che ha coinvolto persone di tutte le età. E quale occasione migliore per la Casa del Leone per presentare la nuova Peugeot e-208 100% elettrica, la vettura che segna l’inizio di una nuova era per l’auto e per la mobilità del futuro. Un futuro unboring, dove il rispetto dell’ambiente è al primo posto, ma dove non passano comunque in secondo piano le emozioni che si provano al volante di una Peugeot.

Peugeot 208 vanta una storia industriale molto lunga e di successi, e oggi la nuova 208 entra nell’era dell’elettrico con grande carattere, premendo sull’acceleratore del cambiamento della mobilità del futuro. La nuova e-208, 100% elettrica è la protagonista del cambiamento, un modello prodotto in serie che fa evolvere il concetto di mobilità e declina il tema dell’UnboringTheFuture attraverso 3 punti fondanti: Serenità, perché, negli oltre 200 anni di storia, la Casa ha affrontato grandi rivoluzioni e forti cambiamenti tecnologici e l’elettrificazione non spaventa. Piacere di guida, da sempre nel DNA del brand, e Semplicità, la Casa infatti vuole semplificare la vita dei clienti, dando loro massima libertà di scelta del modello preferito.