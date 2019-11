Jeep Wrangler vince ancora il premio ‘4×4 of the Year’

editato in: da

Jeep Wrangler: in anteprima l’allestimento Mopar 100% street legal

Jeep Wrangler continua a vincere incessantemente premi e prosegue nella sua meravigliosa serie di successi, oggi il premio che si aggiudica è il ‘4×4 oh the Year’ che gli è stato assegnato nell’ambito del SEMA Show di Las Vegas.

È ben il decimo anno consecutivo che l’auto ottiene questo prestigioso riconoscimento, è l’unica che ha ricevuto questo importante titolo sin dal 2010, ovvero il primo anno in assoluto in cui si sono tenuti i SEMA Awards. Mark Bosanac, Head of Mopar Service, Parts & Customer Care, FCA – North America ha dichiarato: “Jeep Wrangler non ha limiti, sia in termini di prestazioni, che di personalizzazione. Siamo orgogliosi di ricevere per il decimo anno consecutivo il premio ‘4×4 of the Year’. Si tratta di un riconoscimento importante perché conferma la leggendaria capability della Jeep Wrangler, e premia allo stesso tempo la passione e la creatività della community dell’aftermarket, che continua a scegliere Jeep Wrangler come il riferimento assoluto nel mondo della personalizzazione”.

I SEMA Awards sono stati introdotti nel 2010 e sono il riconoscimento degli ‘Original Equipment Manufacturer’ conferito al SEMA Show. Il premio va ad identificare quelle che sono le vetture più interessanti in termini di introduzione e di presentazione di ricambi aftermarket.

Chris Kersting, SEMA President e CEO, ha affermato: “Non sorprende che gli espositori del SEMA Show abbiano incoronato nuovamente Jeep Wrangler come 4×4 dell’anno. Grazie alle numerose opzioni disponibili, la Jeep Wrangler continua a essere il veicolo più idoneo alla personalizzazione. La sua versatilità senza limiti è in grado di conquistare sia coloro che la utilizzano negli spostamenti di tutti i giorni in città che gli appassionati di off-road”.

Dal 5 all’8 novembre si è tenuta la manifestazione (che si conclude appunto proprio oggi) SEMA Show, in quest’occasione il brand Mopar ha presentato ben 14 veicoli personalizzati presso il proprio grande spazio espositivo. Tanti i modelli in esposizione, tra quelli che vogliamo citare e ricordare senza alcune dubbio ci sono la Jeep Wrangler Rubicon con personalizzazione Mopar, il concept Ram 1500 Rebel OTG ispirato all’overlanding e la rielaborazione del pick-up Dodge serie D200 del 1968. Sul sito del SEMA Show ci sono tutte le informazioni aggiornate e ufficiali.