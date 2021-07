Jeep Wrangler, la versione più potente e ecologica di sempre

editato in: da

Nuova Jeep Wrangler: la regina dei fuoristrada

Durante il mese di luglio sarà on air lo spot pubblicitario volto a promuovere l’introduzione della versione plug-in hybrid dell’icona Jeep, la più potente, efficiente, sostenibile, silenziosa e tecnicamente avanzata di sempre, perfetta sia nell’uso quotidiano in città che sui tracciati off-road.

Lo spot rende omaggio al film cult “2001: Odissea nello spazio”, aggiungendo un’interpretazione inedita. Coinvolge gli spettatori nel viaggio di ricerca svolto dalla Wrangler 4xe attraverso i molteplici terreni e le svariate condizioni climatiche sulla Terra, compresa l’ambientazione urbana. La campagna “Earth Odyssey” presenta la nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid in modo creativo.

L’auto è nata dall’abile combinazione delle tecnologie più avanzate e dello spirito libero e autentico del marchio Jeep; la nuova Wrangler 4xe plug-in hybrid soddisfa le aspettative degli appassionati di offroad, grazie all’elettrificazione che ne migliora le leggendarie capacità. Al tempo stesso è la soluzione ideale per chi ricerca un SUV da usare tutti i giorni e desidera un’auto che offre libertà, divertimento e anche rispetto dell’ambiente.

L’auto è inarrestabile, come da tradizione Jeep, ma vanta una caratteristica inedita: è anche la Wrangler più ecologica e abile nelle avventure fuoristrada, a cui si aggiunge tutto il piacere della guida open-air che contraddistingue da sempre l’esperienza di guida a bordo dell’icona Jeep. L’auto vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi e sprigiona 380 CV di potenza. L’autonomia nella guida elettrica può superare i 50 km (WLTP) e la ricarica si completa in meno di 3 ore (con una carica a 7,4 kWh).

La nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid è dotata di due motogeneratori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech e la collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. L’indiscussa regina dell’offroad oggi è ancora più performante e inarrestabile sullo sterrato. Grazie alla tecnologia 4xe può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica.

Wrangler oggi è già disponibile nelle concessionarie Jeep in Italia, i livelli di allestimento sono tre: Sahara 4xe, Rubicon 4xe e “80° anniversario” 4xe, due sistemi di trazione 4×4 e cerchi in lega specifici da 17 e 18 pollici. Scegliendo la Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid è possibile accedere ai privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione al cliente che prevede un’ampia gamma di servizi e vantaggi esclusivi.