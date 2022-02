Grande premio per Jeep: Wrangler è il miglior 4×4 del 2022

Importante riconoscimento per gli sforzi e i lavoro di Jeep, che può festeggiare il suo compatto Wrangler 4xe come “miglior 4×4” del 2022. Il SUV, messo in commercio nel 2021, ha allargato la gamma Jeep e sin da subito raccolto il favore del mercato con un successo strabiliante per il marchio americano, che ora può brindare per il raggiungimento dell’ambito premio.

Jeep Wrangler 4xe, il premio del WWCOTY

A insignire Wrangler 4xe plug-in hybrid come miglior 4×4 dell’anno è stata la la giuria Women’s World Car of the Year (WWCOTY), composta da 56 giornaliste del settore automobilistico provenienti da 40 paesi dei cinque continenti. Il premio è stato assegnato a Jeep in quanto impegnata a rendere la mobilità più sostenibile e amica dell’ambiente.

Marta García, Executive President del WWCOTY, ha infatti sottolineato che con Wrangler 4xe “Jeep ha compiuto un enorme passo avanti, il più importante è sicuramente il suo impegno per un ambiente più sostenibile”. Infatti secondo García il fatto che il brand abbia deciso di portare l’anima del suo SUV per eccellenza a sposare l’ibrido ha rappresentato un valore decisivo per l’ottenimento del premio.

Soddisfazione da parte di Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer, che ha accolto il premio con entusiasmo: “Il premio Women’s World Car è un’ulteriore conferma che l’elettrificazione migliora le capacità dei nostri veicoli Jeep. La Jeep Wrangler 4xe è un chiaro esempio della possibilità di avere il meglio dei due mondi: la leggendaria capability Jeep e il divertimento all’aria aperta uniti a un pacchetto elettrificato ed ecologico che permette di godere della natura in un silenzio quasi assoluto”.

Jeep Wrangler 4xe, potente e silenzioso

La nuova Jeep Wrangler 4xe con tecnologia plug-in hybrid è stata accolta con entusiasmo dal mercato, rendendolo un SUV desiderato e sin da subito premiato dal WWCOTY. La più performante, potente, efficiente, sostenibile e connessa Wrangler di sempre, l’ibrida può contare su un motopropulsore che consente di muoversi quotidianamente in città in modalità full-electric a zero emissioni con un’autonomia che può superare i 50 km.

Capace di raggiungere i 100 km/h in soli 6,4 secondi, Wrangler 4xe è dotata di due motori elettrici e un motore I-4 da 2,0 litri, abbinato al cambio automatico a otto velocità TorqueFlite, per una potenza complessiva di 380 CV e una coppia massima di 637 Nm.

Come gli altri 4xe presenti nel portafoglio di Jeep, Wrangler assicura nuovi livelli di efficienza e di responsabilità ambientale, prestazioni, libertà all’aria aperta e capability, su strada e fuori strada. Il tutto è più che apprezzato dal mercato che a gennaio ha fatto registrare un successo senza eguali per Jeep che in Italia si è laureato leader nel settore dei Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota record del 19%.

Premio WWCOTY, il premio che mette in risalto la donna

Il premio Women’s World Car of the Year è l’unico premio per auto al mondo composto esclusivamente da giornaliste donne del settore automobilistico ed è stato istituito da Sandy Myhre nel 2009. Questo premio vuole dare risalto al ruolo della donna nel mondo dell’automobile, nonché selezionare le migliori auto dell’anno. I criteri di voto si basano sugli stessi principi che orientano qualsiasi automobilista nella scelta di un’auto.

Per il premio WWCOTY i veicoli sono infatti giudicati per l’eccellenza nei loro segmenti sulla base di criteri quali sicurezza, guida, comfort, tecnologia, design, efficienza, impatto sull’ambiente e rapporto qualità-prezzo. sostenibilità.