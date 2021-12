Jeep Wrangler, sempre più ecologica e connessa

Emozionante, amica dell’ambiente e divertente alla guida. Jeep Wrangler 4xe model year 2022 è pronta a conquistare il mercato e dopo il lancio della scorsa estate il boom di richieste ha lasciato l’azienda più che soddisfatta. Performante e potente più che mai, il modello rappresenta un altro passo nel percorso del brand verso l’elettrificazione dell’intera gamma.

Dal momento del suo lancio, più del 70% delle Wrangler acquistate in Italia è stato un modello ibrido plug-in 4xe. Sostenibile e più che mai connessa, Wrangler 4xe consente ai clienti di muoversi quotidianamente in città in modalità full-electric a zero emissioni grazie al motopropulsore ibrido plug-in. Una delle principali novità sulla gamma è il resistente parabrezza in Gorilla Glass di Jeep Performance Parts, col vetro che utilizza la stessa tecnologia di irrobustimento chimico degli schermi dei telefoni cellulari che lo rende più spesso del 52% all’esterno. Robusto e resistente, crepe e fratture saranno solo lontani ricordi.

La nuova Wrangler 4xe è poi il modello della gamma più sostenibile e con le migliori capacità off-road di sempre. Le prestazioni, che sono state ottimizzate, portano a una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi e all’erogazione di 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm. La trazione 4×4, in modalità “pure electric”, ha un controllo ai bassi regimi mai visto prima e un’autonomia che può superare i 50 km nella guida a zero emissioni.

Tra le novità al debutto nel 2022 anche la nuova opzione tetto con soft top ripiegabile Sunrider Flip Top. Nel nuovo modello chi decide di godere dell’esperienza di guida a cielo aperto più rapidamente e facilmente può infatti contare su questa nuova soluzione per la guida open-air costituita da una porzione soft top sopra i sedili anteriori e da un hard top che si estende sulla parte restante del tetto. Il pannello, realizzato in tessuto twill nero, è dello stesso materiale che è stato utilizzato per le produrre la capote.

Il catalogo Wrangler è poi arricchito da inedite vernici che, dal Silver Zynith Metallic Clear Coat e dal High Velocity Metallic Clear Coatm, si aggiungo ai “base” Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green. Tutte le soluzioni possono poi trovare il miglior abbinamento alle numerose configurazioni tetto-soft top o un hard top nero o in tinta. Ulteriori vernici speciali sono quelle Tuscadero e Gobi, in edizione limitata.

Come detto in precedenza, la versione ibrida plug-in 4xe di Wrangler è anche il modello più connesso di sempre. La connettività avanzata è stata sviluppata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Grazie all’applicazione mobile “My Uconnect”, i clienti possono infatti accedere a numerosi servizi per gestire in maniera semplice e veloce lo stato e la manutenzione del veicolo, la ricerca di stazioni di ricarica e far fronte ad eventuali difficoltà o emergenze. Il pacchetto di UconnectTM Services include servizi connessi dedicati alla guida elettrificata e alla connettività avanzata, tra cui i servizi My Assistant, My Car, My Remote e My eCharge.