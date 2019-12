Jeep Wrangler 1941 by Mopar arriva in Italia

editato in: da

Jeep Wrangler: in anteprima l’allestimento Mopar 100% street legal

Jeep Wrangler è stata realizzata in un a variante molto speciale con un allestimento 100% street legal, si tratta della versione ‘1941 designed by Mopar’, dotata di trazione integrale e Jeep Performance Parts che sottolineano le grandi doti da fuoristrada della vettura.

Possiamo già vedere l’auto in anteprima in questi giorni in Val d’Aosta, visto che si trova al media drive a Champoluc. La nuova Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar si sta mostrando in questa rinomata località di montagna come protagonista, mettendo in evidenza tutto che condivide con chi è appassionato appunto di queste località che, in questo periodo dell’anno, sono sempre innevate.

L’auto infatti presenta molte affinità con chi ama e pratica gli sport invernali oltre che con chi ama da sempre il marchio Jeep e ancor più quei modelli personalizzati da Mopar. Quest’ultimo è uno dei brand che (come Jeep) fa parte del colosso automotive italo-americano FCA, dedicato ai prodotti e ai servizi post-vendita per tutte le auto del Gruppo. Giuseppe Galassi, Head of marketing and communication Emea region Mopar, ha dichiarato: “Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar è frutto della perfetta sintonia tra i brand americani di FCA che da molti anni lavorano insieme per esplorare nuovi territori della personalizzazione, che si tratti di spingersi in luoghi remoti o di reinterpretare gli elementi classici del design, il marchio Mopar è pronto a soddisfare i clienti Jeep. E il continuo sviluppo di nuove personalizzazioni, autentica missione di Mopar, caratterizzerà sempre il nostro futuro, la nostra attenzione al cliente e il legame con tutti i marchi di FCA”.

Per quanto riguarda in particolare la nuova Jeep Wrangler 1941, pronta a sbarcare in tutte le concessionarie italiane a breve, la sua configurazione specifica vede battitacco neri, paraspruzzi, sportello carburante nero, performance rock rails, kit assetto rialzato da 2″ e, come optional, prevede anche snorkel e all weather.

La grafica 1941 è stata inserita sul cofano e completa il design del kit particolare per Jeep Wrangler. Perché 1941? Ovviamente il motivo c’è, la Casa ha voluto ricordare un momento importante e significativo, anno in cui è nata la Willys. La stessa grafica è stata ripresa anche sui cerchi, sul portellone posteriore e sul pomello del cambio. Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar è disponibile sulle versioni Wrangler 2.2 diesel a 2 e 4 porte e sugli allestimenti Sport, Sahara e Rubicon.