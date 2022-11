Jeep, i veicoli a basse emissioni più venduti oggi

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis I SUV Jeep sono i veicoli a basse emissioni più venduti

Viviamo un’epoca in cui il mercato automobilistico si sta preparando alla grande transizione energetica, dovuta alle nuove norme sulle emissioni inquinanti imposte dall’Europa, ma anche semplicemente dalla necessità di diminuire l’inquinamento e prendere dei provvedimenti che salvaguardino l’ambiente e l’aria che respiriamo.

Per quanto riguarda le norme dell’UE, abbiamo visto quali sono le decisioni recentemente prese a livello comunitario. Oltretutto la benzina e il diesel continuano a costare moltissimo in Italia, e la situazione per i cittadini è pressoché invivibile. In questo scenario, a dominare sul mercato continuano a essere SUV e crossover, e gli automobilisti si rivolgono sempre più alle soluzioni a basse emissioni. E a questo proposito non possiamo far altro che parlare del successo del brand Jeep in questo ambito.

Jeep 4xe: i clienti apprezzano la nuova tecnologia

La tecnologia 4xe di Jeep è stata premiata nuovamente dalla clientela nel mese di ottobre appena concluso. Il marchio mantiene la leadership nel mercato “alla spina”, che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota del 14,5%. La quota di mercato dei SUV Jeep 4xe nel comparto LEV si attesta sul 17% nell’anno, resta quindi ben salda al primo posto e coerente con i risultati dei mesi precedenti.

Il successo porta la firma dei SUV Made in Italy Compass 4xe e Renegade 4xe, che oggi sono le vetture ricaricabili più vendute nei rispettivi segmenti, e dell’icona Wrangler 4xe, di cui abbiamo tanto parlato. Il marchio che fa parte del Gruppo Stellantis chiude il mese con una quota complessiva che supera il 4% e in crescita rispetto allo stesso periodo del 2021: sul totale quasi un cliente su due sceglie una Jeep Plug-In Hybrid e, grazie alle versioni e-Hybrid, il 70% dei SUV Jeep venduti è elettrificato.

Alessandro Grosso, Manager del team del mercato Italia di Stellantis, ha commentato il grandioso successo di Jeep come segue: “Concludere anche il mese di ottobre con la leadership nel comparto LEV è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il brand Jeep a evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra. Abbiamo primeggiato nel full year 2021 e con continuità nell’anno in corso: Jeep è il brand leader assoluto nel mercato a basse emissioni, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni”.

“Zero emission freedom”: il percorso di Jeep

Il marchio Jeep fa nuovi importanti passi verso la “Zero emissioni freedom”, dopo aver recentemente annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile con la quale ha intenzione di diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati. Non è tutto, perché la Casa automobilistica ha anche presentato in occasione del Salone dell’Auto di Parigi, che si è tenuto a ottobre, il suo primo SUV 100% elettrico: Jeep Avenger.

Il primo BEV Jeep a zero emissioni è in grado di comunicare a 360 gradi il DNA del brand, nelle sue nuove dimensioni compatte: eccezionali altezza da terra, angoli di attacco e di uscita con Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie ed è già disponibile nella versione First Edition, un’esclusiva configurazione full-electric e completamente equipaggiata.