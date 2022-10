Jeep svela a Parigi il primo modello elettrico

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Al Salone di Parigi la prima Jeep elettrica

Jeep Avenger è il primo modello elettrico del marchio, finalmente svelata in anteprima mondiale al Salone di Parigi, che apre oggi le sue porte fino a domenica 23 ottobre. L’auto rappresenta la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e 100% elettrici, con misure concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del brand, che ha come obiettivo quello di diventare il leader mondiale dei SUV a zero emissioni.

La nuova Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia, per soddisfare le esigenze dei clienti sempre connessi. Come ha dichiarato Christian Meunier, CEO del brand Jeep: “La nuova Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio, ed è infatti è la prima di una serie di nuovissimi BEV Jeep a essere introdotta in Europa. Offre le capacità del marchio, perfettamente dimensionate per il mercato europeo, e al Salone dell’Auto di Parigi, mostreremo a tutti i player del segmento B-SUV perché è un’eccezionale alternativa all-electric del marchio Jeep”.

L’auto viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia; è dotata di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie che, insieme agli eccezionali angoli di attacco e di uscita e all’altezza da terra del veicolo, introducono livelli di capacità senza pari nel segmento. Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico da 400 Volt di nuova generazione, che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria.

Jeep Avenger arriva in Europa

La nuova creatura di Jeep è stata realizzata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti europei, si tratta infatti di un SUV compatto lungo solo 4 metri, che si posiziona nel segmento in rapida crescita dei B-SUV, il secondo per volumi in Europa. Per il 2023 si prevede che il segmento B-SUV raggiungerà 2,2 milioni di vendite totali annue, pari a un veicolo su cinque venduto in Europa. La nuova Avenger si posiziona sotto la Renegade nel segmento.

Jeep Avenger è il primo SUV a zero emissioni del marchio, sarà il nuovo punto di ingresso nella gamma Jeep. Consentirà alla Casa di completare la copertura nel settore dei SUV. Secondo le previsioni di Jeep, potrebbe diventare il modello best seller della gamma entro il 2024. Il nuovo modello è emozionale, divertente e di tendenza e si distingue dalla massa. Arriverà negli showroom all’inizio del prossimo anno, ma i clienti possono già prenotare in anticipo l’esclusiva 1st Edition, una versione accattivante e completamente equipaggiata.

Il gruppo propulsore elettrico inedito di Jeep Avenger

Il sistema di propulsione elettrico di Jeep Avenger è di nuova generazione e unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alle elevate potenza e coppia, e a una specifica taratura del gruppo propulsore elettrico, la nuova Avenger offre un piacere di guida senza compromessi sia su strada sia off-road.

Il propulsore elettrico da 400 Volt di seconda generazione è il primo lanciato da Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Fornisce 115 kW, corrispondenti a 156 cavalli, e 260 Nm di coppia massima. La nuova batteria da 54 kWh di Stellantis offre un’elevata densità di energia e un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. In particolare, il pacco batterie è composto da 17 moduli e 102 celle che utilizzano il modello NMC 811 agli ioni di litio e offre 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano 550 km nel ciclo urbano.

La batteria è molto compatta ed è stata posizionata sotto i sedili anteriori e posteriori e il tunnel centrale. Inoltre, durante la guida in fuoristrada è protetta da un’elevata altezza da terra e da piastre sottoscocca. La ricarica della nuova Avenger è molto semplice, si può fare tramite un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato al punto di ricarica pubblica veloce. Bastano 3 minuti di ricarica per percorrere 30 km o 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80%.

Considerando che gli utenti europei percorrono in media 30 km al giorno, il veicolo potrebbe essere guidato per giorni prima di aver bisogno di un pieno di energia. Nel frattempo, con un cavo Mode 3 da 11 kW per la corrente alternata collegato a una Wallbox o a una stazione di ricarica pubblica, è possibile ricaricare da 0 a 100% in 5,5 ore.

Grandi capacità nell’off-road

Un pilastro essenziale di un SUV Jeep è la sua capability in fuoristrada, che include oggi un approccio più sostenibile grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe e ai propulsori ora completamente elettrici. La nuova Avenger è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie.

Il sistema Selec-Terrain offre sei modalità: Normal per la guida di tutti i giorni, Eco per migliorare l’autonomia, Sport per un maggiore divertimento alla guida, Snow per la massima trazione su strade o sentieri ghiacciati, Mud per ottimizzare le prestazioni sul fango e migliorare l’aderenza, Sand per limitare il rischio di restare bloccati su terreni sabbiosi.

Grazie alla combinazione di sbalzi corti e ruote grandi, Avenger offre la migliore altezza da terra della categoria (200 mm), oltre a eccezionali angoli di attacco (20°), di rampa (20°) e di uscita (32°), che sono fondamentali per la guida off-road ma utili anche in città, per esempio quando si sale su una rampa di parcheggio ripida.

Il design della nuova Jeep Avenger

La nuova Jeep elettrica segue un approccio di design che offre una moderna interpretazione del design Jeep in una struttura compatta. All’anteriore troviamo l’iconica griglia a 7 feritoie, una vera e propria firma del brand, che da verticale è diventata più orizzontale per aumentare l’efficienza funzionale. I paraurti sporgenti sono un altro elemento classico del design della Casa, trasmettono una sensazione di forza e robustezza, esprimendo allo stesso tempo una presenza solida e imponente.

Il veicolo si distingue per gli imponenti cerchi diamantati da 18”, dal design forte, montati su pneumatici di 690 mm di diametro. La silhouette è stata realizzata attentamente per massimizzare l’efficienza aerodinamica e trasmettere un senso di dinamicità, rinforzata da un montante C flottante, ormai un tratto familiare nella gamma odierna. Nella parte posteriore troviamo le luci ispirate alle classiche taniche di benzina con la X.

Gli interni

La nuovissima Jeep Avenger mostra interni fedeli alla promessa “design to function”. Il design solido e pulito, che ruota intorno alla plancia snella, si ispira alla storia del brand e in particolare della Jeep Wrangler. Nella parte superiore della plancia emerge un’unica fascia funzionale orizzontale che comprende tutte le bocchette, la luce ambiente e un touchscreen centrale da 10,25”, visibile sia dal conducente sia dal passeggero.

La nuova Avenger offre dettagli unici per questa classe di veicoli, come i sedili premium con inserti in pelle regolabili elettronicamente con funzione massaggio, la luce ambiente multicolore che riduce l’affaticamento degli occhi durante la guida notturna e il grande tettuccio apribile. Anche la consolle centrale è stata sviluppata per massimizzare lo spazio utilizzabile per il conducente e il passeggero.

I divisori del tunnel centrale possono essere spostati per adattarsi alle dimensioni dei vari oggetti o addirittura rimossi per fare spazio agli oggetti più grandi. Un ulteriore spazio utile è disponibile sotto i pulsanti del cambio automatico, protetto da una copertura magnetica pieghevole. Le regole del Design to function sono state applicate anche al bagagliaio. Il volume è tra i migliori del segmento (380 litri).

Tecnologia e connettività di ultima generazione

Realizzata per i clienti sempre connessi, la nuova Jeep Avenger garantisce una meravigliosa esperienza di bordo digitale. Tutte le versioni saranno dotate di uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale.

La grafica è simile a quella di uno smartphone, integrata in Uconnect 10”. La nuova Jeep Avenger offre diversi servizi e funzionalità che gli utenti possono sfruttare a distanza. In particolare, grazie alla Jeep Mobile App, gli utenti possono localizzare la posizione della propria auto direttamente dal proprio smartphone. Gli utenti possono anche bloccare e sbloccare le porte, controllare il livello della batteria, impostare le funzioni del clima e ricaricare il veicolo, oltre a interagire direttamente con l’Avenger attraverso un assistente vocale.

Sistemi di assistenza alla guida avanzati

Jeep Avenger offre funzioni di assistenza alla guida avanzate, tra cui la guida autonoma di livello 2, che regola automaticamente la velocità e la traiettoria, l’Adaptive Cruise Control e il Lane Centering. La guida autonoma include il Traffic Jam Assist, per una guida rilassata e confortevole anche in caso di traffico intenso.

Il nuovo modello propone inoltre il Traffic Sign Recognition, che legge e interpreta i segnali stradali, la Automatic Emergency Braking con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Drowsy Driver Alert, che avvisa il conducente qualora un momento di sonnolenza pregiudichi l’attenzione, il Blind Spot Monitoring, che monitora l’angolo cieco del conducente, il Lane Keeping Assist, che avvisa il conducente quando l’auto esce dalla corsia di marcia, i sensori di parcheggio a 360° con Active Park Assist e la telecamera posteriore a 180° con vista drone.

Jeep Avenger 1st Edition

Fino al 30 novembre è in corso un’iniziativa di pre-booking dedicata alla nuova Jeep Avenger 1st Edition, una configurazione esclusiva, accattivante, completamente equipaggiata e full electric, che solo in Italia e Spagna sarà disponibile anche con motorizzazione benzina turbo.