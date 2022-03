Jeep svela il suo mini SUV, arriva nel 2023

Di questa vettura si è parlato davvero tanto nei mesi scorsi. Un SUV inedito, totalmente elettrico, che sarà lanciato sul mercato all’inizio del prossimo anno, andando così ad ampliare l’offerta del brand. Una vettura nuova, che rappresenta un ulteriore passo verso la “Zero Emission Freedom” (Libertà a zero emissioni), concetto che oggi è alla base della “vision” di Jeep. Nei prossimi mesi la Casa diffonderà maggiori informazioni sul BEV Jeep.

Baby SUV Jeep elettrico: che cosa sappiamo

Jeep ha annunciato da molto l'arrivo di questo modello, oggi abbiamo già alcune informazioni (non tutte confermate e ufficializzate) a riguardo. Oltre ad elettrificare la gamma, la Casa ha promesso infatti di lanciare anche il suo nuovissimo fuoristrada dalle dimensioni contenute, il prossimo anno. E così, dopo Renegade, Compass, Wrangler, Gladiator e Grand Cherokee, nel 2023 la famiglia si allargherà e ospiterà quello che già da tempo è conosciuto come il baby SUV. Ad oggi è certo che la nuova vettura elettrica di Jeep sarà più piccola e compatta rispetto alla Renegade. Sarà il primo modello con una versione elettrica in gamma.

Tra le informazioni note riguardanti il nuovo SUV di piccole dimensioni dell’azienda, sappiamo anche che verrà realizzato usando come base la stessa piattaforma che viene utilizzata per la produzione di altre auto del Gruppo Stellantis, tra cui la Opel Mokka, la Peugeot 2008 (che si è guadagnata il titolo di auto della Casa più venduta in Italia), DS 3 Crossback. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di una versione 4xe del baby SUV, ovvero elettrica con trazione integrale, ma ancora non è stato confermato dal Gruppo Stellantis.

La strategia del marchio

Già dalla scorsa estate Jeep si stava preparando per iniziare a produrre un SUV completamente elettrico in versione baby, quello di cui Carlos Tavares ha appena (finalmente) svelato le immagini, che sarà in vendita a partire dal 2023. La vettura è uno dei progetti che fa parte della strategia a zero emissioni del marchio di Stellantis che mira ad avere un modello full electric ogni anno entro il 2025. Con il baby SUV, Jeep mostra la sua volontà di creare una vettura più compatta rispetto alla Renegade (e lo sarà) che ricorda a grandi linee la Suzuki Jimny, un’intramontabile icona, che noi tutti conosciamo.

Non sappiamo ancora le dimensioni ufficiali del nuovo baby SUV di Jeep, però il capo del design esterno di Jeep, Mark Allen, si è espresso a riguardo: “Ci sono un paio di altre soluzioni lungo la strada che stiamo cercando di coprire, solo pochi anni fa avevamo appena tre veicoli, mentre adesso siamo arrivati alla line-up che abbiamo ora. Siamo stati estremamente impegnati negli ultimi anni e grazie alla domanda di mercato arrivata a livello mondiale”. Aspettiamo di sapere qualcosa in più, nei prossimi mesi, e intanto diamo un’occhiata alle prime immagini.