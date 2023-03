Jeep, si arricchisce la gamma dei SUV leader del mercato

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep Renegade e Compass: le nuove serie speciali

Jeep amplia la sua gamma con la nuova serie speciale di Renegade e Compass, i SUV leader di mercato in Italia nei rispettivi segmenti. Aprono gli ordini per la Upland Cross, che unisce il look da fuoristrada e la leggendaria capacità di Jeep di affrontare ogni avventura off-road con interni ben accessoriati e contenuti esclusivi. Inoltre, su Jeep Compass è disponibile il nuovo allestimento High Altitude e-hybrid, che aggiunge un’eleganza distintiva.

La nuova serie speciale Upland Cross

L’edizione speciale Renegade e Compass Upland Cross viene proposta nella versione 4xe Plug-In Hybrid da 240 CV. Come sappiamo, il 4xe è il nuovo 4×4 secondo Jeep, sinonimo di prestazioni migliorate, divertimento di guida, efficienza nei consumi e responsabilità ambientale. Include due motori elettrici e un pacco batterie da 11,4 kWh, con un motore turbo benzina da 1,3 litri a basso consumo e un cambio automatico a sei rapporti.

Questa architettura che già conosciamo offre la maggior coppia generata dal sistema di propulsione elettrica e la possibilità di regolarla con precisione estrema, oltre a una capacità di trazione integrale maggiore, per avventure off-road stimolanti. Allo stesso tempo, si tratta dei SUV ideali per la guida di tutti i giorni in città in quanto, in modalità full-electric, permettono di viaggiare a emissioni zero e con un’autonomia media di 50 chilometri. Infine, grazie alla tecnologia elettrica Plug-In Hybrid, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km in modalità ibrida e i costi di gestione sono ridotti.

Jeep Compass High Altitude e-hybrid

Questa nuova serie speciale monta motore ibrido e-Hybrid e assicura un’esperienza di guida ibrida versatile e rilassante, con 130 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima, abbinati a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La tecnologia Jeep e-Hybrid offre una propulsione completamente elettrica all’avvio, a basse velocità, in crociera e nelle manovre di parcheggio. Numerose “funzioni EV” danno al veicolo la possibilità di muoversi in modalità elettrica, come Silent Start, Energy Recovery, Boost & Load Point Shift ed Electric Drive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Dotazioni di serie

Jeep Renegade e Compass Upland Cross e Compass High Altitude si basano sul noto allestimento Limited, sono dotate di fari fendinebbia angolari, fari full LED con abbaglianti automatici e barre sul tetto. All’interno Renegade dispone di un display TFT da 7 pollici e Uconnect con touchscreen da 8,4 pollici, mentre la Compass Upland Cross e la Compass High Altitude sono dotate di un display TFT a colori da 10,25 pollici e di Uconnect con touchscreen da 10,1 pollici. Per soddisfare le aspettative dei clienti esigenti, i servizi Uconnect delle edizioni speciali garantiscono funzionalità specifiche per la guida elettrificata e una connettività avanzata a bordo e fuori bordo.

Caratteristiche distintive

L’edizione speciale Upland Cross è stata progettata per coloro che vogliono godere senza pensieri delle capacità off-road: basti pensare ai sedili, lavabili con estrema facilità. Su Compass, una finitura MetaKrome color bronzo impreziosisce tutto il profilo della plancia. L’abitacolo della Renegade presenta finiture verniciate MetaKrome bronzo sugli altoparlanti anteriori e sulle lunette delle bocchette di ventilazione. Su entrambi i modelli, i sedili esclusivi in tessuto nero con inserti in bronzo e il volante in Techno-pelle completano l’offerta.

La nuova Compass High Altitude presenta esclusivi dettagli neri e gli inconfondibili paraurti e parafanghi in tinta con la carrozzeria, che ne esaltano l’eleganza e le forme. Il tutto è abbinato agli esclusivi cerchi in lega da 19” in nero lucido. Gli interni sono caratterizzati da un set dedicato di sedili in tessuto e vinile arricchiti da impunture rosse e completati dalla regolazione lombare a due vie.

Le edizioni di Jeep Renegade e Compass Upland Cross e Compass High Altitude sono disponibili nei colori Alpine White, Black e Colorado Red. Le edizioni speciali Upland Cross aggiungono inoltre gli avventurosi colori Sting Gray e Shade Blue per un totale di cinque opzioni di colore esterno.