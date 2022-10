Jeep al salone di Parigi con una grande novità

Fonte: Ufficio Stampa Jeep Jeep parteciperà al Salone di Parigi con una grande novità: finalmente arriva in Europa Avenger

L’attesa sta per finire: il Salone di Parigi, in programma a partire dal prossimo 17 ottobre, ospiterà la presentazione del primo SUV 100% elettrico di Jeep. Si chiama Avenger ed è soltanto il primo dei veicoli 4xe cui sta lavorando il brand del gruppo Stellantis: entro il 2025 saranno introdotti sul mercato europeo ben quattro veicoli a emissioni zero, secondo il piano strategico che vede i marchi del gruppo puntare alla carbon neutrality entro il 2038.

Jeep Avenger, la novità più attesa

Sarà il “Mondial de l’Auto” di Parigi ad ospitare la presentazione della nuova Jeep Avenger, il SUV compatto 100% elettrico del brand di Stellantis, cui sarà dedicato un intero stand dell’esclusiva kermesse. Ispirata alle atmosfere outdoor, la cornice in cui verrà presentato il primo, attesissimo, veicolo BEV del marchio Jeep sarà energica e vibrante – in linea con lo stile dinamico e avventuroso dell’ultima novità del brand.

La nuova Avenger sarà presentata al pubblico da Christian Meunier, CEO di Jeep, durante la prima giornata del Salone dell’Auto di Parigi, e a partire da quel momento saranno aperte le prenotazioni per l’edizione di lancio del SUV compatto. Moderno, divertente ed emozionante, il nuovo 4xe proposto da Jeep sarà declinato su misura per il mercato europeo, cui intende offrire un’alternativa full electric che sia performante, compatta e moderna.

Jeep Avenger offrirà un range mirato di 400 chilometri di autonomia, ma anche interni moderni e dotati delle tecnologie più innovative, oltre che tanto spazio e comfort a bordo per bagagli e passeggeri. Le prestazioni, la qualità artigianale e la leggendaria capability off-road dei veicoli Jeep nascono così a nuova vita in una declinazione completamente elettrica, secondo quanto previsto dal piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis.

Jeep: un’intera gamma elettrificata nel 2025

“La nuova Jeep Avenger è la prima del nuovo portfolio completamente rinnovato di BEV Jeep che verrà presentato in Europa”, spiega Christian Meunier, CEO del marchio Jeep, “e durante la sua presentazione al “Mondial de l’Auto” di Parigi, mostreremo a tutti i player del segmento perché è un’eccezionale opzione full electric del brand”. Il nuovo SUV 100% elettrico non è un prodotto qualunque, spiega Meunier: “Avenger rappresenta un vero e proprio pilastro per i nostri piani di crescita nei mercati europei di punta, tra cui la Francia, e lungo il percorso per diventare il brand leader al mondo nella produzione di SUV a zero emissioni”.

La nuova Jeep Avenger sarà la prima di una gamma europea elettrificata che, nei piani del brand, includerà anche le versioni 4xe Plug-In Hybrid di Jeep Wrangler, Compass, Renegade. E il prossimo anno sarà la volta del SUV più premiato di tutti i tempi: arriverà infatti sul mercato una versione 4xe Plug-In Hybrid completamente rinnovata della Jeep Grand Cherokee.

Come rivelato a settembre, in occasione del Jeep 4xe Day, il brand introdurrà in Europa i suoi nuovi veicoli a zero emissioni entro il 2025, con offerte capaci di coprire i principali segmenti di volume – a partire dalle due novità full-electric che, con un anno di anticipo, saranno testate sul mercato USA. La Recon e la Wagoneer S arriveranno presto anche nel vecchio continente: secondo i piani del brand, tutti i veicoli Jeep in vendita in Europa saranno al 100% elettrici entro il 2030.

