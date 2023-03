Jeep Renegade indossa la divisa della Polizia Locale di Roma

Fonte: 123RF Le nuove Jeep Renegade 4xe per la Polizia Locale di Roma Capitale

Jeep Renegade 4xe è il modello più venduto in Italia nel segmento B-SUV LEV, quello di cui fanno parte tutte le auto a basse emissioni elettriche o Plug-In Hybrid. Oggi viene presentata in una nuova veste: indossa la divisa del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Agli agenti sono stati consegnati 40 esemplari, che affiancheranno una flotta di oltre 600 unità tra i vari modelli del Gruppo Stellantis.

Stellantis e le Forze dell’Ordine

Si rafforza il sodalizio tra Stellantis Fleet & Business e le Forze dell’Ordine sul territorio nazionale: nello specifico, sono state consegnate in tutto 40 Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid in allestimento Limited al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

In particolare, è il primo SUV con tecnologia Plug-In Hybrid che veste la divisa della Polizia Locale di Roma. La scelta è ricaduta proprio sul modello leader in Italia nel segmento, e questo non è di certo un caso. E non tutto, il marchio Jeep – grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid – è sempre al vertice nel mercato nazionale delle auto a basse emissioni, e ha bissato nel 2022 il primato del 2021.

La motorizzazione ibrida

Jeep Renegade 4xe è dotata di un motore a quattro cilindri turbo benzina di 1.3 litri e un motore elettrico posteriore, in grado di sprigionare la potenza totale di 190 CV. Grazie all’elettrificazione, Renegade – come l’intera gamma Jeep – migliora ulteriormente la sua leggendaria capability, grazie all’elevata coppia motrice garantita dal motore elettrico e alla possibilità di regolarla con precisione nelle fasi di spunto e nella guida off road più impegnativa.

Con la nuova tecnologia di trazione elettrica integrale della Jeep Renegade 4xe di successo, la trazione all’assale posteriore non viene fornita tramite albero di trasmissione ma con un motore elettrico dedicato. Questa caratteristica consente di svincolare i due assi e gestire la coppia erogata in maniera indipendente e migliore rispetto a un sistema meccanico.

Le dotazioni della nuova Jeep Renegade della Polizia

Le nuove Jeep Renegade 4xe che sono state fornite alla Polizia Locale di Roma Capitale – 40 in tutto – sono dotate di una serie di accessori personalizzati, tra cui un pannello a messaggi variabili, che permette di visualizzare informazioni specifiche in tempo reale, come ad esempio avvisi di emergenza o per la circolazione stradale.

Il pannello a messaggi variabili è posizionato sulla barra del tetto, insieme ai tradizionali lampeggianti blu a Led, e può essere gestito da una centrale di controllo che è stata installata all’interno del veicolo. Inoltre, la dotazione luminosa è completata da un faro centrale a Led per la profondità, che è stato inserito nella parte anteriore centrale del tetto, e da una coppia di ripetitori a Led blu rettangolari, che si trovano invece ai lati della calandra, accanto ai gruppi ottici anteriori.

E non è ancora tutto, perché sulla sommità del parabrezza è stata inserita la scritta adesiva “Polizia Roma Capitale”, in modo da renderla immediatamente riconoscibile anche dai conducenti che precedono il veicolo. Tutti questi accessori sono stati progettati ad hoc per la Jeep Renegade 4xe della Polizia Locale, per garantire una maggiore visibilità del mezzo e migliorare la capacità degli agenti di comunicare in modo efficace con i cittadini durante le operazioni di sicurezza pubblica.