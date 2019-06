Jeep Renegade Hybrid plug-in, lancio ufficiale al Parco Valentino

editato in: da

La nuova Jeep Renegade Hybrid plug-in è pronta a vivere il suo debutto ufficiale.

Esordio internazionale per il nuovo suv ibrido di Fca che verrà presentato in grande anteprima il 19 giugno a Torino, nel corso della quinta edizione di Parco Valentino. La vettura sfilerà lungo tutto il circuito cittadini partendo da Piazza Vittorio Veneto, mostrandosi al pubblico che potrà ammirarla nuovamente dopo le prime anticipazioni avvenute al Salone di Ginevra nel mese di marzo.

Audace, performante, divertente ed efficiente più che mai: con questa caratteristiche, Jeep si prepara ad immettere sul mercato la versione plug-in della Renegade, modello che verrà prodotto negli stabilimenti di Melfi. L’ibrido consente un’autonomia full electric di circa 50 chilometri, grazie all’adozione di motori elettrici ancora più potenti. Questi, lavorando insieme al nuovo propulsore turbo termico benzina da 1.3 litri, aumentano sia l’efficienza complessiva che la potenza del modello.

Il debutto della Jeep Renegade Hybrid plug-in durante l’edizione 2019 di Parco Valentino, avverrà con i dati di efficienza dichiarati in meno di 50 g/km per quanto riguarda le emissioni di CO2. I motori, quello termico e quello elettrico, sono posizionati sui due assi, scelta che permette di realizzare un 4×4 a trazione integrale elettrica che sfruttando l’erogazione della stessa, fa a meno dell’albero di trasmissione dal cambio al retrotreno. Il quattro cilindri turbo benzina da 1.3, scelto per l’abbinamento con l’elettrica, sviluppa 150 cavalli di potenza. Complessivamente, tutto il sistema ibrido arriva a sviluppare 240 cavalli, con una velocità massima limitata a 130 chilometri orari.

Grazie all’elettrificazione, la nuova versione ibrida della Jeep Renegade migliora ulteriormente la capability, sfruttando l’elevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico. A livello di stile, la caratteristica principale della plug-in è rappresentata dal doppio sportellino di ricarica, posizionato sul lato del guidatore e del lato del passeggero. Sullo stand Jeep della quinta edizione del Salone dell’Auto al Parco Valentino, a Torino, ci sarà anche la nuova Jeep Compass Hybrid plug-in. Entrambe verranno prodotte da Fca nello stabilimento di Melfi . Il prezzo di Renegade dovrebbe partire da circa 35 mila euro. Nei piani dell’azienda c’è la volontà di arrivare a dieci modelli ibridi e quattro elettrici entro il 2022. Dal 2021, inoltre, tutti gli esemplari venduti in Europa saranno dotati di sistema ibrido o elettrico.