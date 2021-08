Jeep Renegade 4xe: grande successo per la versione plug-in

editato in: da

La Jeep Renegade 4xe costituisce una tappa fondamentale per l’elettrificazione della casa automobilistica confluita in Stellantis. Jeep sta perseguendo, attraverso il SUV Made in Italy con tecnologia ibrida plug-in, l’obiettivo di rendere ecocompatibile la mobilità pur mantenendo i valori che compongono Jeep: avventura e libertà.

La Renegade 4xe si conferma un modello di successo, merito dell’immatricolazione di 6.000 auto in Italia e la vendita di 4.000 unità nel 2021. Il successo è tricolore, infatti la Renegade è il primo SUV Jeep costruito a Melfi, in più di 1.000.000 esemplari, risultando un best seller tutto italiano nella sua categoria.

Sono le sue speciali caratteristiche che la rendono un’automobile davvero interessante: la tecnologia ibrida plug-in rende la 4xe divertente da guidare in città ma anche sullo sterrato, perseguendo il motto “Go Anywhere, Do Anything”. Ottimo anche per la vita urbana, permettendo di viaggiare a emissioni zero e, in modalità full-electric, con un’autonomia di 50 km. Il risultato è piacere di guida e rispetto dell’ambiente.

Ciò che distingue la Renegade 4xe è un motore a benzina turbo da 1,3 di cilindrata abbinato ad un ulteriore propulsore elettrico posizionato sull’assale posteriore. Quest’ultimo è alimentato da una batteria da 11,4 kW che l’utente potrà ricaricare durante la marcia oppure attraverso le prese di corrente all’esterno. Le possibilità di ricarica sono varie: a casa attraverso le Wallbox, delle quali abbiamo spiegato il funzionamento, con la easyWallbox o la più performante Connected Wallbox altrimenti bisognerà ricaricare tramite le colonnine pubbliche.

Il motore termico 1.3 turbo è disponibile in due versioni, da 130 CV o 180 CV, ai quali si aggiungono i 60 CV del motore elettrico: Il totale è di 190 CV o 240 CV. Per quanto riguarda la coppia motore, si parla di 250 Nm per il propulsore elettrico e di 270 Nm per quello a combustione interna.

L’associazione tra i due motori comporta delle prestazioni e un piacere di guida unica: lo 0-100 km/h è coperto in 7,5 secondi e la velocità massima in modalità elettrica è di 130 km/h mentre per quella ibrida è di 200 km/h. Grazie a queste caratteristiche, la Jeep Renegade 4xe che abbiamo da poco testato per i suoi 80 anni, colpisce per la sua pronta accelerazione e per un’erogazione davvero fluida che insieme garantiscono una guida divertente e confortevole.