Jeep, nuove versioni full-hybrid per Renegade e Compass

Gli Italiani hanno premiato la tecnologia 4xe di Jeep, il marchio vanta la leadership del mercato delle vetture BEV e PHEV. Dopo il successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del brand verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid.

Lanciando i nuovi modelli e-Hybrid, Jeep compie un altro passo nel processo di elettrificazione e conferma il suo impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.

Il processo di elettrificazione di Jeep continua

Le auto segnano il debutto di un sistema ibrido avanzato (le versioni 4xe di Jeep erano già un gran successo) con un nuovo motore 4 cilindri 1,5 litri turbo benzina, della famiglia Global Small Engine, in grado di sprigionare la potenza di 130 CV e 240 Nm di coppia massima, unito a un nuovo cambio automatico a doppia frizione 7HDT300 a 7 velocità. Il sistema di propulsione include un motore elettrico integrato da 48 volt da 15 kW (20 CV) che eroga 55 Nm di coppia, equivalente a 135 Nm a livello di ingresso del cambio, che può trasmettere moto alle ruote anche quando il motore a combustione interna è spento. Le nuove versioni offrono fino al 15% di consumo ed emissioni di CO2 in meno rispetto ai precedenti modelli a benzina.

La nuova esperienza di guida a bordo di Jeep Renegade e Compass

I nuovi modelli e-Hybrid assicurano un’esperienza di guida versatile e rilassante, con numerose funzionalità denominate “EV Features”, tra cui il Silent Start, che rende possibile l’avviamento e la partenza senza l’accensione del motore a benzina, sfruttando la modalità “EV”, l’Energy Recovery, che recupera l’energia che altrimenti andrebbe sprecata mentre la vettura decelera e frena, il Boost & Load point shift, grazie all’”e-Boosting” è possibile incrementare la coppia alle ruote con il motore elettrico che supporta il propulsore a benzina; l’Electric Drive che permette all’auto la marcia utilizzando il motore elettrico mentre il propulsore a benzina è spento.

La nuova edizione speciale “Upland”

L’edizione speciale “Upland” è stata creata per sottolineare l’attenzione del marchio Jeep per l’ambiente e il suo impegno per la sostenibilità. Vanta dettagli estetici unici e l’uso di materiali sostenibili e vernici e finiture ecologiche, sarà disponibile anche sui modelli Renegade e Compass 4xe Plug-in-Hybrid. Il modello in edizione speciale sarà riconoscibile immediatamente grazie alla nuova ed esclusiva livrea “Matter Azure” in abbinamento al tetto nero two-tone e a cerchi in lega da 17” (Renegade) e da 18” (Compass). Unico lo stile degli esterni, nuove finiture color bronzo MetaKrome, che caratterizzano la griglia frontale inferiore, l’inserto sulla fascia frontale inferiore, i coprimozzo dei cerchi ed i badge ‘Jeep’, ‘Compass’ e ‘Renegade’.

Nell’abitacolo, la serie speciale “Upland” prevede un ampio uso di materiali riciclati. L’effetto è contemporaneo e distintivo, la plastica raccolta dal Mediterraneo con l’aiuto dei pescatori viene trasformata da parte di Seaqual in una fibra in poliestere che può essere utilizzata come un vero e proprio tessuto (già vista nella gamma RED di Fiat).

Sistemi di sicurezza e connettività di ultima generazione

Le nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid sono dotate di avanzati sistemi e contenuti tecnologici e di sicurezza. La tecnologia e-Hybrid prevede diverse modalità di funzionamento, che assicurano ai guidatori una completa esperienza di guida ibrida. Le EV features sono accessibili dalla schermata iniziale del touchscreen del sistema Uconnect, e visualizzabili attraverso le Hybrid Pages. La dotazione tecnologica comprende il sistema Uconnect NAV da 8,4 pollici e 10,1 pollici (solo su Compass) con touchscreen, integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto per la connettività di bordo.

I nuovi modelli e-Hybrid Renegade e Compass sono dotati di servizi connessi come la Uconnect Box preinstallata che consente l’accesso ai servizi Uconnect e a una serie di funzionalità accessibili tramite diversi touchpoint. Con l’applicazione “My Uconnect”, i clienti potranno quindi accedere a numerosi servizi connessi per gestire in maniera semplice e veloce lo stato e la manutenzione del veicolo.

La dotazione di serie dei sistemi di sicurezza è molto avanzata e completa, con il Traffic Sign Recognition, che legge e interpreta i cartelli stradali; l’Intelligent Speed Assist, che mantiene automaticamente il veicolo entro i limiti di velocità segnalati; il Drowsy Driver Alert, che avverte il guidatore quando un momento di sonnolenza abbassa il suo livello di attenzione; e l’Automatic Emergency Braking con riconoscimento Pedoni e Ciclisti (solo su Compass), che rallenta il veicolo fino all’arresto per evitare (o mitigare) possibili incidenti. Inoltre, sulla Jeep Compass è disponibile il nuovo dispositivo Highway Assist.

La gamma

La nuova gamma ibrida è composta da quattro livelli di allestimento, Longitude, Night Eagle, Limited e S, oltre all’edizione speciale di lancio. Tutti sono dotati di trazione anteriore, un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e un motore 1,5 litri turbo benzina a tecnologia ibrida, che eroga 130 CV e 240 Nm di coppia massima.