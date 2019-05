Jeep, tutte le novità presentate in una location speciale

editato in: da

Jeep ha scelto la speciale location della Rocca di Lonato, sul Lago di Garda, per presentare tutte le novità.

La nuova tecnologia PHEV evidenzia i valori del marchio Jeep, sulla versione Trailhawk, aumenta le performance offroad e inoltre esalta le doti della gamma Jeep nella vita di tutti i giorni. Il brand ha scelto una location speciale per far conoscere le novità, come la nuova gamma Trailhawk su Compass e Cherokee e nuova Jeep Wrangler. Jeep Compass presenta invece la nuova versione Trailhawk. I riflettori sono puntati su Jeep Cherokee con 45 anni di storia e 4 milioni di veicoli venduti nel mondo.

C’è anche Wrangler, l’icona del brand che continua ad essere confortevole e maneggevole nel traffico urbano. Per la prima volta sono stati aggiunti il Forward Collision Warning e l’Adaptive Cruise Control, utilissimi per la guida in città. All’evento internazionale è stata presentata anche una Renegade MY19 personalizzata con Jeep Authentic Accessories Powered by Mopar, quipaggiata con alcuni dei 130 accessori sviluppati da Mopar, il marchio di Fca che crea e distribuisce prodotti e servizi post vendita per tutti i veicoli del gruppo. Si tratta di elementi che permettono la personalizzazione anche di questo nuovo modello, in grado di evidenziare sia la sua anima urbana che quella splendida veste offroad.

Gli elementi inediti si possono configurare al momento dell’acquisto, grazie al processo innovativo del Mopar Custom Shop. Jeep Renegade presenta anche il badge Jeep Performance Parts, un logo che sottolinea l’anima offroad dell’auto e che identifica gli accessori che Mopar crea per garantire performance ottimali e massima protezione nei percorsi fuoristrada. Nuovi anche i cerchi in lega da 19’’ e le modanature laterali.

Jeep Renegade MY 19 mostra novità anche dal punto di vista della motorizzazione, presentando il debutto della motorizzazione 1.3 Turbo T4 con una potenza garantita di 180 Cv abbinata al cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale, oltre all’inedita serie speciale S, la versione più sportiva ed elegante di Renegade. La gamma della pluripremiata Renegade si amplia, il grande suv della Casa continua ad essere uno dei best-seller Jeep in Europa con 20.300 unità vendute nel primo trimestre, aumentate del 7.6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il grandioso successo continua anche con i nuovi motopropulsori efficienti, con novità entusiasmanti sulla funzionalità e la connettività, grazie anche all’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay, il design rinnovato sia negli interni che negli esterni. Tanti anche i sistemi di assistenza alla guida avanzati e di sicurezza, che sono presenti di serie su tutta la gamma. Nuovissima la Jeep Renegade S che mostra dei dettagli estetici speciali e inediti, pronti a stupire nuovamente la clientela affezionata a questo modello vincente.