Jeep: Intelligenza Artificiale e guida autonoma offroad

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep: nel Moab i primi test dei sistemi AI per la guida autonoma off-road

In occasione della giornata statunitense dedicata ai veicoli a guida autonoma, che si celebra ogni anno il 31 maggio, Jeep ha presentato in anteprima mondiale le nuove tecnologie per la guida autonoma offroad.

L’Autonomous Vehicle Day, istituito nel 2017, è stato il pretesto per testare i nuovi sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale in via di sviluppo negli uffici della divisione di Stellantis dedicata ai sistemi di guida autonoma. Protagoniste dei test, che hanno mostrato per la prima volta in azione le tecnologie di guida intelligente studiate da Stellantis, due Jeep Grand Cherokee 4xe elettrificate.

Jeep: l’IA per la guida autonoma offroad

Jeep ha offerto un’anteprima della futura generazione di sistemi avanzati per la guida autonoma offroad. Un team guidato da Neda Cvijetic, a capo della divisione AI & Autonomous Driving di Stellantis, ha testato gli ultimi prototipi delle tecnologie per la guida autonoma in fase di sviluppo per Jeep.

I nuovi sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale sono stati testati a bordo di due Jeep Grand Cherokee 4xe elettrificate nel deserto del Moab, nello Utah, dove vengono testate tutte le Jeep. “L’avventura non finisce, assume solo nuove forme”, si legge alla fine del breve video in cui Neda Cvijetic – che ha già lavorato ai software per la guida autonoma di NVIDIA – mostra gli highlights dei test a Moab.

La cittadina del Colorado, a pochi passi dai parchi nazionali di Arches e del Canyonland è una meta leggendaria per gli amanti dell’offroad ed è legata al brand da una lunga storia, che negli anni ha visto lanciare modelli apertamente ispirati al deserto di Moab e cartografie dell’area finire tra i dettagli segreti della Jeep Renegade, nascoste tra tappetini e rivestimenti dei sedili. La mappa cartografica del Moab fa bella mostra di sé anche sui due esemplari che hanno testato per primi le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicate alla guida offroad.

Guida autonoma fuoristrada, Jeep in prima linea

Jeep pubblicherà in estate il video completo dedicato alla nuova generazione di sistemi avanzati per la guida autonoma fuoristrada: per ora, sappiamo che i nuovi sistemi basati sull’AI garantiscono un’esperienza di guida esaltante sia per gli offroader esperti sia per chi si approccia alla guida fuoristrada per la prima volta.

Gli ingegneri di Stellantis, dice Cvijetic nel breve video rilasciato in anteprima, stanno lavorando per assicurare “più divertimento, avventura e libertà” ai clienti del marchio Jeep, già forte del grande successo di Compass 4xe, il veicolo Plug-in Hybrid più venduto in Italia, e della piccola Avenger, la Jeep 100% elettrica che è già stata eletta auto dell’anno 2023.

“I modelli elettrificati 4xe accrescono enormemente le potenzialità offroad del brand Jeep”, ha dichiarato Christian Meunier, CEO del marchio che si dice orgogliosamente in prima linea nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma fuoristrada.

“I nuovi sistemi avanzati per la guida fuoristrada consentiranno a sempre più clienti di un numero crescente di Paesi in tutto il mondo di unirsi alla comunità Jeep e godersi l’avventura”, ha aggiunto Meunier, sottolineando la versatilità delle nuove tecnologie. “Nella guida di tutti i giorni”, conclude, “queste funzionalità e tecnologie potranno essere applicate su strada e fuoristrada in un’ampia gamma di contesti”.