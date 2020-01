Arrivano le Jeep ibride plug-in: i prezzi

editato in: da

Jeep, arrivano Compass e Renegade ibride

Arriva proprio in questi giorni il grande annuncio di Jeep, che presenta le serie speciali e limitate di Renegade e Compass, mostrandone i dettagli tecnici e comunicando al pubblico anche i prezzi di listino.

Le nuove auto monteranno il motore 13000cc turbo benzina abbinato all’elettrico, il powertrain sarà in grado di sprigionare la potenza totale di 240 cavalli, per niente male. I due motori insieme garantiscono la trazione integrale e permettono ai nuovi modelli speciali e a tiratura limitata Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi e una velocità massima di 200 km/h. In modalità elettrica l’auto percorre fino a 50 km a zero emissioni ad una velocità massima di 130 km/h.

Jeep fornisce a tutti i clienti dei nuovi modelli Renegade e Compass ibridi una Wallbox da 3 kW che permette di ricaricare la batteria in 3.5 ore. Le auto consentono ai conducenti di selezionare una delle modalità di guida disponibili a seconda dell’esigenza: ibrido, full electric e e-save; si possono poi scegliere anche le funzioni specifiche Eco coaching, Smart Charging e Sport Mode. I primi modelli ibridi plug-in saranno disponibile nelle First Edition, ordinabili solo in Italia registrandosi su un sito apposito e pagando una caparra entro il 9 marzo 2020.

Gli allestimenti disponibili per Jeep Renegade e Compass Hybrid saranno Urban e Off-Road, il primo con un look più sportivo e elementi eleganti all’interno, il secondo ovviamente dotato di tutti gli elementi caratteristici per una guida in fuoristrada, all’insegna dell’avventura. Di serie le auto presentano sensori di parcheggio con Park Assist, blind spot, Keyless, Infotainment Uconnect Nav da 8.4’’ e specchi retrovisori elettrici. I conducenti potranno gestire le fasi di ricarica anche da remoto.

La nuova Jeep Renegade ibrida offre fari full Led, mentre la Compass ibrida fari bi-Xeno. I colori disponibili per le First Edition saranno Alpine White, Blue Shade, Carbon Black, Sting Grey e Granite Crystal. I prezzi partono da 41mila euro per la Renegade e da 46mila per la Compass, le auto verranno vendute a partire dalla prossima estate, ma come abbiamo detto sono già ordinabili per tutti i clienti interessati a questi due nuovi modelli speciali a tiratura limitata.