Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La quinta generazione di Jeep Grand Cherokee arriva con un nuovo design, una nuova architetture e tecnologie inedite

I modelli Jeep 4xe Plug-In Hybrid, grazie alla tecnologia ibrida plug-in, sono i SUV Jeep più performanti e divertenti di sempre. Sono davvero in grado, come dichiara la Casa stessa, di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, come dice il noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Ma possiamo affermare anche che sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, anche in modalità full-electric.

Facili da usare, semplici da ricaricare. Tutti elementi che fanno in modo che in Italia continui il successo della tecnologia Jeep 4xe: i SUV Plug-In Hybrid hanno infatti ottenuto i migliori risultati sia nel 2021, che nel 2022 e nel primo semestre del 2023. Jeep infatti detiene la leadership nel comparto dei veicoli a basse emissioni, ricaricabili con la spina.

Quest’anno, tra l’altro, come ben sappiamo, si è ampliata la proposta elettrificata di Jeep, grazie alla nuova Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, e alle prime consegne di Jeep Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione dell’ammiraglia di Jeep venduta dal suo esordio in oltre 7.000.000 di unità nel mondo, e oggi proposta sul mercato per la prima volta in versione elettrificata.

Gli allestimenti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve sono stati pensati, per la Grand Cherokee, con caratteristiche specifiche in grado di esaudire i desideri e le esigenze di ogni cliente. L’ammiraglia Jeep prosegue quindi con successo il suo cammino, iniziato con il grandioso risultato ottenuto dalla Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition, andata sold out in poche settimane.

La Grand Cherokee più lussuoso e prestazionale di sempre

La prima generazione di Grand Cherokee è stata introdotta sul mercato da Jeep nel lontano 1992, ormai oltre 30 anni fa. Da quel momento, non ci sono mai stati dubbi sul carattere dirompente del modello, che ha definito il nuovo punto di riferimento nella categoria diventando fin da subito sinonimo di design ricercato e capacità senza compromessi.

La quinta generazione della Jeep Grand Cherokee si mostra al pubblico con una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un design degli esterni rivisitato, gli interni inediti realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia. È, in poche parole, Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4×4 migliori di sempre.

Le caratteristiche premium

Offrirà ancora di più rispetto a tutto quello che ha reso questo SUV Jeep un’autentica icona globale nel segmento dei SUV premium, elementi fondamentale per il suo successo, tra cui:

dalle prestazioni eccellenti. La tecnologia 4xe (PHEV) offre fino a 51 km di autonomia elettrica in città e un’autonomia di guida combinata fino a 700 chilometri. Questa quinta generazione rappresenta la Grand Cherokee più sostenibile e dalla miglior capability 4×4 di sempre. Nessun compromesso, sulle performance con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi; leggendaria capability : il modello Grand Cherokee 4×4 più capace di sempre, l’esclusivo sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice permette una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni difficili;

: il modello Grand Cherokee 4×4 più capace di sempre, l’esclusivo sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice permette una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni difficili; maggiore tecnologia : il sistema Uconnect 5 con nuovo schermo per il passeggero anteriore e un nuovo sistema di intrattenimento per i sedili posteriori ad alta definizione oltre all’Active Driving Assist;

: il sistema Uconnect 5 con nuovo schermo per il passeggero anteriore e un nuovo sistema di intrattenimento per i sedili posteriori ad alta definizione oltre all’Active Driving Assist; l’auto è più versatile e spaziosa ;

; tante le caratteristiche innovative , tra cui l’architettura completamente nuova, il design esterno, gli interni rinnovati;

, tra cui l’architettura completamente nuova, il design esterno, gli interni rinnovati; una più elevata qualità artigianale : l’allestimento Summit Reserve presenta interni in pelle Palermo e vero legno, il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti;

: l’allestimento Summit Reserve presenta interni in pelle Palermo e vero legno, il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti; ottimi anche i sistemi di sicurezza, che arrivano a oltre 110, tra cui l’Active Driving Assist per la guida autonoma L2 con mani sempre sul volante, la telecamera per la visione a 360° del veicolo e di ciò che lo circonda e quella per la visione notturna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è stata realizzata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza pari e una dinamica di guida sicura. I sistemi di trazione e le sospensioni assicurano alla Grand Cherokee 4xe di ultima generazione le leggendarie capacità 4×4 del brand.

La tecnologia ibrida

Il sistema di propulsione ibrido combina due motori elettrici, un pacco batterie da 400 volt, un motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri e una trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. L’insieme di questi elementi garantisce elevate prestazioni e massima efficienza. Nel complesso, il sistema 4xe eroga 380 CV combinati e 637 Nm di coppia, e offre sino a 48 chilometri di autonomia elettrica in ciclo combinato e 51 chilometri di autonomia elettrica in ciclo urbano.

Le modalità di guida

L’esperienza di guida a propulsione ibrida può essere personalizzata dal cliente in base alle sue necessità e alla tipologia di strada e di viaggio. Le modalità di funzionamento previste per la guida sono in tutto tre, selezionabili attraverso gli appositi pulsanti sulla plancia, a sinistra del volante:

Hybrid : combina la coppia erogata dal motore elettrico a quella del motore termico. Ottimizza l’energia prodotta dalla batteria e la potenza generata dal motore per offrire efficienza e e elevate prestazioni;

: combina la coppia erogata dal motore elettrico a quella del motore termico. Ottimizza l’energia prodotta dalla batteria e la potenza generata dal motore per offrire efficienza e e elevate prestazioni; Electric : il propulsore sfrutta l’energia elettrica a zero emissioni. Quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo, o quando il guidatore richiede più coppia si attiva il motore termico;

: il propulsore sfrutta l’energia elettrica a zero emissioni. Quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo, o quando il guidatore richiede più coppia si attiva il motore termico; eSave: qui la priorità è data al motore a benzina, risparmiando la batteria per utilizzi successivi.

L’architettura completamente rinnovata

Jeep Grand Cherokee 4xe presenta un’architettura nuova sviluppata proprio per la quinta generazione, larga 215 cm con specchietti aperti e 196 cm con specchietti chiusi, lunga 491 cm e con un passo di 296,4 cm (più 50 mm rispetto alla generazione precedente).

L’aspetto esteriore

Linee scolpite per gli esterni, che donano all’auto un look distintivo più moderno e aggiornato. Si tratta della Grand Cherokee più lussuosa di sempre. Il profilo del tetto ribassato migliora l’aerodinamica e l’efficienza senza sacrificare lo spazio di carico, mentre la linea di cintura più bassa e i finestrini più grandi rendono più luminoso l’abitacolo e garantiscono una maggiore visibilità.

L’iconica griglia a sette feritoie è più grande e la nuova fascia anteriore integra un radar e altre funzionalità avanzate. Il profilo del cofano allungato e slanciato conferisce forza visiva mentre la linea aerodinamica della carrozzeria offre un design flessibile e finiture migliorate.

Gli interni

L’abitacolo della nuova Jeep Grand Cherokee è lussuoso, si è evoluto e oggi rivela materiali di qualità e moderne dotazioni per il comfort. Nella fascia frontale troviamo le nuove bocchette del sistema di climatizzazione, più sottili, e una nuova consolle centrale, oltre a schermi digitali da 10,1 pollici e un esclusivo display interattivo da 10,25’’ per il passeggero anteriore.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

I sedili anteriori inediti sono regolabili in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e funzione memory, mentre sugli allestimenti di livello superiore i sedili del guidatore e del passeggero anteriore sono dotati di un nuovo schienale con funzione massaggio. Nelle prime due file sono disponibili sedili riscaldati/ventilati, con tre livelli di configurazione. Nella consolle centrale troviamo nuovi comandi e un vano portaoggetti ancora più spazioso, che può contenere due dispositivi e un caricabatterie wireless.

I sistemi di sicurezza attiva e passiva

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe dispone di più di 110 avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva, che includono l’applicazione di tecnologie innovative che perfezionano l’interazione tra guidatore, veicolo e strada. Quella che vediamo oggi è la Grand Cherokee tecnologicamente più avanzata di sempre, con il maggior numero di dotazioni tecnologiche della sua storia.