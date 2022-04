Jeep Grand Cherokee, la più avanzata e lussuosa di sempre

Jeep Grand Cherokee è da sempre uno dei SUV più amati della Casa, il Gruppo Stellantis oggi ne porta avanti la tradizione con grande orgoglio. La quinta generazione dell’auto di successo presenta una nuova architettura, un nuovo sistema di motorizzazione ibrida plug-in, un nuovo design degli esterni e nuovi interni all’insegna della qualità artigianale.

Come già sappiamo, la prima Grand Cherokee 4xe elettrificata sarà a listino a fianco della nuova Trailhawk, la versione Grand Cherokee con performance off-road di riferimento. Prestazioni, comfort, capability e funzionalità elevano il SUV più premiato e celebrato di sempre.

Capability off-road di riferimento

“Il fuoristrada più fuoristrada di sempre”, con un comportamento dinamico sicuro grazie a tre sistemi 4×4: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II. La quinta generazione di Grand Cherokee presenta anche esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica semi-attiva, che offrono 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado.

L’auto viene offerta ai suoi clienti sempre più esigenti con un nuovo sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice, esclusivo nella categoria, in grado di garantire una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni estremi. Capacità di traino ai vertici della categoria – fino a 3.265 kg – grazie al motore V8 da 5,7 litri.

La connettività a bordo del premiato SUV fuoristrada

Per quanto riguarda i sistemi tecnologici di ultima generazione, l’auto vanta una nuova tecnologia con il sistema Uconnect 5, dotato di schermo da 10,1 pollici, capacità di risposta cinque volte superiore rispetto alla generazione precedente e aggiornamenti over-the-air (OTA). Jeep Grand Cherokee offre inoltre un display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore e un altro display da 10,1 pollici per i passeggeri dei sedili posteriori con Amazon Fire TV.

L’elettrificazione in Casa Jeep

Vista la velocità a cui viaggia la transizione energetica in Casa Stellantis, possiamo dire che la quinta generazione di Grand Cherokee ha raggiunto il top. La versione 4xe plug-in di una delle Jeep più amate promette grandi prestazioni in off-road. È anche quella tecnologicamente più avanzata, più efficace nel 4×4 e più lussuosa di sempre. Possiamo definire il SUV di successo, che prende ispirazione dalla Grand Wagoneer, come una luxury car.

La prossima estate siamo pronti ad accogliere anche in Europa la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, che presenta un’architettura totalmente rinnovata, un propulsore benzina 2.0 ibrido plug-in inedito, e un design esterno completamente rivisto. È stato ridisegnato dalla Casa anche l’abitacolo, tutti gli elementi sono inseriti con una gran cura, da cui traspare l’abilità artigianale di Jeep che, in questo caso, si avvicina molto al livello luxury.

Secondo quanto la Casa stessa dichiara, l’elettrificazione esalta ancor più le doti in fuoristrada di Grand Cherokee. Il SUV infatti offre delle capacità che è raro riscontrare nella concorrenza. Christian Meunier, CEO del marchio Jeep, afferma: “Grand Cherokee è la nostra ammiraglia globale e guiderà il marchio Jeep in una nuova era di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, capacità 4×4 avanzate ed elettrificazione, offrendo un perfetto equilibrio tra dinamica su strada, capacità in 4×4 e, con la versione 4xe, prestazioni green”.

La nuova Grand Cherokee 4xe arriverà nei mercati globali nel secondo semestre di quest’anno, anche in Italia.