Jeep presenta la Grand Cherokee più 4×4 e lussuosa di sempre

Nell’anno del suo 80° anniversario, il marchio Jeep presenta la prima Grand Cherokee elettrificata 4xe, insieme alla nuova Trailhawk, il modello con prestazioni offroad di riferimento. Il brand ha lanciato la primissima versione della Grand Cherokee nel 1992, il SUV ha fatto il suo esordio al salone dell’Auto di Detroit sfondando il vetro.

Si è subito fatta riconoscere, non ci sono mai stati infatti dubbi sul carattere dirompente del modello, che ha definito il nuovo punto di riferimento nella categoria diventando sinonimo di design ricercato e capacità senza compromessi. La quinta generazione della Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, è stata presentata oggi. Offre una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un nuovo design degli esterni, nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia.

Quella che vediamo può essere definita come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4×4 migliori di sempre. Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La Grand Cherokee è la nostra ammiraglia a livello mondiale e porterà il marchio Jeep in una nuova era fatta di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, avanzata capability 4×4 ed elettrificazione. Grazie al perfetto equilibrio tra dinamica su strada, performance 4×4 e prestazioni 4xe, la nuova Grand Cherokee 2022 si presenta in assoluto come il modello Grand Cherokee più lussuoso e tecnologicamente avanzato di sempre, con prestazioni 4×4 di riferimento”.

L’auto arriverà nelle concessionarie in Nord America nel quarto trimestre del 2021, la versione 4xe sarà commercializzata in Nord America all’inizio del 2022, e nel corso dell’anno negli altri mercati del mondo. Da quattro generazioni i clienti fanno affidamento e si divertono a bordo della Grand Cherokee, come ha dichiarato Jim Morrison, Vice President Jeep Brand North America, che aggiunge: “Abbiamo preso spunto dai loro suggerimenti per migliorare ulteriormente la quinta generazione del SUV più premiato di tutti i tempi”.

Come abbiamo detto, nell’anno in cui il brand festeggia i suoi 80 anni di successi, lancia anche la prima Grand Cherokee ibrida plug-in (PHEV), che sottolinea il continuo impegno del marchio a costruire un futuro a zero emissioni. La tecnologia plug-in hybrid 4xe garantisce ancora più divertimento, libertà e avventura, fornendo prestazioni, efficienza nei consumi e attenzione per l’ambiente.