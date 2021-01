Jeep Grand Cherokee, il nuovo modello per il 2021

editato in: da

Jeep Grand Cherokee viene presentata nella sua nuova versione che debutterà sul mercato del nord America, per la prima volta offerta con tre fili di sedili. Sono migliorate le sue capacità offroad, perfezionate le performance su strada, la qualità costruttiva, i dettagli di lusso; l’auto offre un comfort di livello superiore, oltre ai contenuti tecnologici e di sicurezza.

Si tratta del SUV più premiato di sempre, la sua storia inizia quasi 30 anni fa. Oggi, dopo quattro generazioni realizzate all’insegna dell’innovazione, un numero molto alto di riconoscimenti e circa 7 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, il marchio Jeep continua a ridefinire gli standard nel segmento dei SUV full size con la nuova Jeep Grand Cherokee L 2021.

La nuova generazione è stata progettata e realizzata per offrire la combinazione perfetta tra capacità offroad, prestazioni su strada, stile, qualità costruttiva, contenuti tecnologici e sistemi di sicurezza avanzati. Il risultato è quest’auto ancora più eccezionale, che si prepara a festeggiare, il prossimo anno, i suoi 30 anni dal primo lancio, avvenuto nel 1992. Per la prima volta in assoluto l’auto può ospitare fino a sei o sette passeggeri.

Christian Meunier, Global President of Jeep Brand – FCA, dichiara: “Quando decidi di reinventare un SUV apprezzato come la Jeep Grand Cherokee, qualsiasi scelta deve necessariamente rispettare i circa 30 anni di storia di questo modello. Con una simile eredità che ha guidato il team, la nuova Jeep Grand Cherokee 2021 è stata progettata per superare qualsiasi aspettativa e offrire ciò che nessun altro SUV può fare: combinare le leggendarie capacità 4×4 del marchio Jeep a prestazioni su strada di livello superiore. L’auto è costruita su un’architettura completamente nuova e presenta un inedito design che rende omaggio allo stile iconico del marchio Jeep, e aggiunge una terza fila di sedili per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti Jeep, che chiedono maggiore spazio e funzionalità. Grand Cherokee L si distingue nel suo segmento e continua ad offrire un livello elevato di capacità, prestazioni e lusso, aprendo nuovi orizzonti anche in tema di versatilità e funzionalità”.

I sistemi 4×4 (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Select-Terrain assicurano al SUV fuoristrada le leggendarie prestazioni 4×4 del brand. La nuova architettura e la linea aerodinamica si combinano per offrire performance, maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo il peso, la rumorosità, le vibrazioni e la rigidità. Progettata per garantire il massimo in termini di sicurezza, comfort e praticità, Jeep Grand Cherokee L presenta contenuti tecnologici e funzionalità di ultima generazione.

L’auto verrà costruita nel nuovo Assembly Complex di Detroit e arriverà negli showroom Jeep nordamericani nel secondo trimestre del 2021. Sarà offerta in quattro diversi allestimenti: Laredo, Limited, Overland e Summit. L’inizio della produzione della nuova Jeep Grand Cherokee L elettrificata 4xe è previsto nel corso del 2021.

La nuova Jeep Grand Cherokee (auto di grandioso successo) offre due potenti e efficienti motorizzazioni, per assicurare elevate prestazioni in ogni situazione. Di serie è equipaggiata con il motore Pentastar V-6 in alluminio da 3,6 litri, che eroga 290 CV. I clienti che desiderano maggiore potenza possono optare per il pluripremiato V-8 da 5,7 litri, con 357 cavalli. (Qui il listino prezzi di Grand Cherokee in Italia).