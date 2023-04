Jeep festeggia i 20 anni di un modello storico

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep celebra i 20 anni di Wrangler Rubicon.

Jeep celebra i 20 anni di uno dei suoi modelli più iconici con due nuove versioni in edizione limitata: la Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary e la versione 2023 di Wrangler Rubicon 392. Entrambi i modelli sono stati presentati in occasione del Salone di Chicago e rendono omaggio a un’auto che ha scritto pagine indelebili nella storia del marchio del Gruppo Stellantis.

Jeep celebra il mito di Wrangler Rubicon

La Jeep Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary è basata su Rubicon 4xe ed è dotata di un powertrain plug-in hybrid da 428 cavalli di potenza e 637 Nm di coppia massima. Questo modello garantisce un’autonomia di 34 chilometri in modalità 100% elettrica, unita a un’esperienza fuori strada molto silenziosa.

Tra le caratteristiche estetiche che la contraddistinguono troviamo una nuova interpretazione dell’iconica griglia a sette feritoie di Jeep, nuove sospensioni, pneumatici BFGoodrich All-Terrain da 33 pollici, telecamere off-road anteriore integrata, parabrezza in Gorilla Glass, sedili unici in pelle rossa e nera, interruttori ausiliari e supporto cruscotto rivestito in pelle.

La nuova versione 2023 della Jeep Wrangler Rubicon 392, invece, è basata sulla Rubicon 392: sotto il suo cofano pulsa un motore V8 da 477 cavalli di potenza e 637 Nm di coppia, capace di farla accelerare da 0 a 96 km/ in 4,5 secondi e completare il quarto di miglio in appena 13 secondi. La nuova Rubicon 392 è in assoluto la Wrangler più veloce, scattante e potente mai realizzata da parte di Jeep.

Le due nuove Jeep, la Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary e la versione 2023 di Wrangler Rubicon 392 sono disponibili in nove diversi colori esterni, come Earl, Firecracker Red, Punk’n, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Grey, Black e Bright White; la Rubicon 4xe, inoltre, è disponibile anche in Granito Crystal.

Wrangler Rubicon: i nuovi modelli celebrativi di Jeep

La Rubicon è uno dei modelli più iconici di Jeep che ha da poco arricchito la gamma dei SUV leader del mercato: al giorno d’oggi rappresenta circa un quarto delle vendite complessive del marchio, con più di 700.000 unità vendute in tutto il mondo. Le nuove versioni sono il modo in cui Jeep ha scelto di rendere omaggio a Rubicon, con lo stesso spirito di determinazione e la stessa ingegnosità che portarono gli ingegneri a crearla venti anni fa.

Jim Morrison, vice presidente senior di Jeep North America, ha parlato così delle due nuove edizioni celebrative di Rubicon, facendo un tuffo nel passato: “Venti anni fa un piccolo gruppo di entusiasti ingegneri Jeep, con grinta e determinazione, progettarono e svilupparono la Wrangler più capace di sempre, consegnando un modello che andava ben oltre le aspettative, perché sapevano ciò che i clienti Jeep volevano.

La produzione dei due nuovi modelli di Jeep, brand che ha iniziato il 2023 godendosi il successo di Avenger, eletta auto dell’anno, è in programma nel secondo trimestre dell’anno presso il Toledo Assembly Complex dell’Ohio.

Wrangler Rubicon 4xe e Wrangler Rubicon 392 2023, presentate in occasione dell’ultimo Salone di Chicago, saranno disponibili, al momento, solo per il mercato statunitense. Jeep ha già dato il via agli ordini di questi due modelli celebrativi: la Wrangler Rubicon 4xe viene proposta a un prezzo di listino di circa 65.000 euro, mentre l’edizione 2023 della Rubicon 392 è disponibile a partire da circa 85.000 euro.