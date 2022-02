Jeep domina il mercato delle auto a basse emissioni

Il 2022 inizia super positivo per Jeep, che ha concluso il 2021 come brand leader del mercato italiano dei Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota dell’11,2% tra tutti i modelli LEV (Low Emission Vehicle). Il mese di gennaio vede un nuovo record per la Casa, con una marketshare del 19%, un primato che si sposa perfettamente con l’attitudine del brand, che da sempre è abituato a superare ogni limite e a stabilire nuovi confini.

Il successo di Jeep quindi continua senza sosta, dopo un 2021 brillante, anche il 2022 parte col piede giusto. È la sua tecnologia 4xe che equipaggia sia i SUV “made in Italy” Compass e Renegade a far da padrona. Le sue creature sono state le auto ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti; anche Wrangler, l’icona del brand, ha riscosso un grandioso successo, il modello ibrido plug-in 4xe ha rappresentato oltre il 70% delle vendite in Italia negli ultimi sei mesi.

Jeep Renegade, Compass e Wrangler 4xe

I modelli Jeep 4xe d cui abbiamo tanto parlato, grazie alla loro tecnologia ibrida, sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente in grado di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”. E sono anche quei mezzi ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni di CO2 e con un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità full-electric. Si tratta di vetture a bordo delle quali il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e attenzione per l’ambiente.

Nono solo plug-in hybrid: la nuova tecnologia e-hybrid

Prosegue la strategia Jeep verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile: la Casa lancia le nuove versioni ibride e-hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe plug-in hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione confermando il proprio impegno verso la mobilità sostenibile.

Alessandro Grosso, Country Manager Jeep Italy, commenta: “Questo nuovo, importante risultato, insieme al lancio delle versioni e-hybrid, è pienamente in linea con la strategia del brand verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile. Il mercato continua a dimostrare apprezzamento verso la nostra tecnologia plug-in hybrid 4xe, sinonimo di massimo comfort e totale sicurezza, in qualunque condizione ambientale, zero emissioni e circa 50 km di autonomia in elettrico con la stessa capacità off-road di sempre, quella che ha reso famosa Jeep nel mondo”.

E continua: “La nostra strategia affianca a una tecnologia evoluta anche servizi e prodotti specifici per agevolare la transizione energetica: l’automobilista proiettato verso il futuro della mobilità ha nuove esigenze e ricerca anche un approccio flessibile, pratico e cucito sulla misura delle proprie necessità: le collaborazioni con Leasys, FCA Bank e Free2Move eSolutions, ci consentono di offrire formule innovative per la ricarica, l’acquisto e il noleggio. Stiamo per lanciare un nuovo programma di abbonamento, innovativo e unico nel suo genere per avvicinare tutti alla tecnologia 4xe, anche i clienti ancora indecisi. Jeep scommette sulla transizione energetica e lo fa con il consueto approccio inimitabile”.