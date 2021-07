Jeep compie 80 anni, la strategia elettrificata del brand

Era il 15 luglio 1941 quando la ex Willys-Overland Co. firmò un contratto con il Dipartimento di guerra degli Stati Uniti per iniziare a produrre il primo veicolo Jeep ad uso militare. Sono passati esattamente 80 anni da quel momento, e oggi Jeep continua a crescere in tutto il mondo.

Il marchio vanta infatti una gamma di prodotti che si espande in nuovi segmenti, una community globale di clienti appassionati e l’utilizzo della tecnologia elettrica 4xe, l’evoluzione naturale di 80 anni di leadership in termini di capability.

Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Festeggiamo il nostro 80esimo anniversario all’insegna di una crescita ed una evoluzione continua. Stiamo ampliando il nostro portafoglio in nuovi segmenti, con la Jeep Grand Cherokee L a 3 file di sedili, e stiamo gettando basi solide per la nostra presenza nel mercato dei SUV premium con le nuove Wagoneer e Grand Wagonee. Il prossimo tassello di questa entusiasmante gamma di prodotti sarà l’introduzione della nuova Jeep Grand Cherokee, che per la prima volta sarà equipaggiata con la tecnologia plug-in-hybrid 4xe. E perseguiamo con convinzione la visione di un futuro elettrificato”.

Per festeggiare le sue 80 candeline e dare risalto alla propria visione a ‘zero emissioni’, Jeep ha pubblicato sul suo canale YouTube la versione per l’80° Anniversario del video Jeep Life Electrified, che ha debuttato in occasione dell’EV Day 2021 di Stellantis. Il video racconta il carattere unico dell’elettrificazione secondo Jeep.

Munier ha aggiunto inoltre: “Il nostro impegno è rendere Jeep il marchio più ‘green’ ed emozionante nel mondo dei SUV. L’elettrificazione della gamma consentirà di viaggiare in full electric negli spostamenti quotidiani in città, assicurando un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente, e di poter disporre di leggendarie capacità off-road ulteriormente migliorate in un silenzio quasi assoluto”.

La visione a zero emissioni della Casa rappresenta un’altra tappa importante negli 80 anni di storia di un marchio che continua ad essere definito dal senso di comunità, della libertà di guida open-air, dallo spirito pionieristico e dalle innovazioni 4x4.

Nell’anno dell’80° anniversario, l’evoluzione del marchio Jeep accelera anche grazie al 4xe, che identifica l’uso esclusivo e proprietario delle applicazioni di elettrificazione con cui il brand intende sviluppare e produrre i modelli 4x4 più divertenti, tra cui la nuova Jeep Grand Cherokee che farà il suo debutto all’edizione 2021 del Salone Internazionale dell’Auto di New York.

Alla guida dell’offensiva elettrica c’è Jeep Wrangler 4xe, alimentata da un motore turbo da 2,0 litri I4 DOHC a iniezione diretta con tecnologia PHEV, eroga 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm. Le nuove Wagonee e Grand Wagoneer 2022 migliorano il SUV premium per quanto riguarda stile, comfort e avventura.

Jeep negli ultimi dieci anni ha ampliato la sua offerta di prodotti a livello globale con nuovi modelli come il SUV compatto Jeep Renegade e la nuova Jeep Gladiator. Ha anche allargato la sua presenza, permettendo ai clienti in Europa, Brasile, India e Cina di poter accedere a modelli Jeep costruiti all’interno della propria regione.