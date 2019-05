Jeep Compass Trailhawk, il nuovo sistema a trazione integrale sul suv

editato in: da

Jeep Compass Trailhawk è una delle vetture più attese sul mercato automobilistico indiano, il suv sarà lanciato entro luglio.

Manca pochissimo quindi al debutto ufficiale, le prenotazioni inizieranno dalla metà del mese di giugno e finalmente sarà possibile vedere la grande novità. Il lancio è stato rimandato parecchie volte, una serie continua di ritardi ha però portato sul fuoristrada l’innovativa combinazione motore-cambio ad alta richiesta. Si tratta della propulsione diesel 2.0 litri conforme a BS-VI abbinata al cambio automatico a 9 velocità. Oltretutto, la denominazione Trailhawk non è certamente stata scelta a caso, anzi. Significa che la nuova Jeep Compass sarà equipaggiata con il sistema Active Drive Low 4×4, ovvero una soluzione innovativa di trazione integrale con una gamma bassa, il controllo in discesa, la modalità Rock aggiuntiva aggiunta al sistema Selec-Terrain e il differenziale autobloccante.

Altre caratteristiche che contraddistinguono questa nuova Jeep Compass Trailhawk dalle sorelle è l’altezza da terra. Rispetto alle versioni standard infatti è 20 mm più alta. Anche per quanto riguarda l’estetica, assolutamente da suv fuoristrada, ci sono alcune novità. I paraurti anteriori e posteriori migliorano gli angoli di partenza e di avvicinamento, la capacità di guadare l’acqua è aumentata grazie ad una presa d’aria più alta, sono stati inseriti tappetini adatti a tutte le stagioni, come gli pneumatici AllSeason e le piastre di protezione sottoscocca.

Su questa nuova versione Jeep Compass Trailhawk la Casa ha aggiunto anche il distintivo Trail-Rated, una decalcomania nera antiabbagliamento sul cofano e ganci di traino verniciati in rosso. Del pacchetto Trailhawk fanno parte dei ritocchi negli elementi interni, il modello quindi presenterà lo speciale marchio intorno alla cabina e sui sedili. Ancora non sappiamo quali saranno tutte le attrezzature disponibili sulla nuova Jeep Compass per l’India, quello che possiamo immaginare oggi è che il kit sarà lo stesso che vediamo oggi sulla variante Limited Plus. Questo include le specifiche migliori, come i cerchi in lega bicolore, il tetto a contrasto e oltretutto apribile e panoramico e touchscreen per il sistema si Infotainment di ultima generazione.

Anche del prezzo non si sa nulla, non è stata accennata alcuna cifra. Viste le migliorie apportate al veicolo però pensiamo che Jeep Compass Trailhawk costerà un po’ di più rispetto alla versione normale. Le vendite in India sono diminuite, si spera che con questo modello si possano risollevare le sorti del mercato automobilistico del Paese.